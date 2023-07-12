В США поделились ожиданиями от дебюта Азата Максума в UFC

Обозреватель портала Sportskeeda.com Пранав Пандей поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями дебюта казахстанца Азата Максума (16-0) в UFC с американцем Тайсоном Нэмом (21-13-1). Также он высказался о значении боя для новичка.

Противостояние состоится 15 июля на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для казахстанца это будет первый бой в UFC, а для американца уже восьмой.

Соперник казахстанца по дебюту в UFC: с 6 лет в единоборствах, а его брата застрелили

"Казахстанский боец выглядит темной лошадкой. Он имеет опыт выступления в хороших промоушенах и классный рэкорд, но ему предстоит встретится с опытным Тайсоном Нэмом. Это будет хорошей проверкой сил для новичка. Если он сможет проявить себя и добиться успеха, то можно будет говорить о его перспективах в дивизионе. Мне сложно говорить о фаворите и прогнозировать исход боя. Это большая загадка", - отметил Пандей.

Напомним, что на счету Максума 16 побед в 16 боях, 12 из которых досрочные.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ