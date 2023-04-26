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Новости спорта MMA UFC

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Соперник казахстанца по дебюту в UFC: с 6 лет в единоборствах, а его брата застрелили

Соперник казахстанца по дебюту в UFC: с 6 лет в единоборствах, а его брата застрелили
©UFC

39-летний ветеран смешанных единоборств Тайсон Нэм (21-13-1) в своем 36-м профессиональном поединке встретится с непобежденным казахстанцем - 27-летним Азатом Максумом (16-0). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об опытном американце, который встретит многообещающего казахстанца в UFC.

О противостоянии между Максумом и Нэмом стало известно накануне. Ожидается, что файтеры наилегчайшего веса встретятся лицом к лицу на турнире, который состоится 15 июля в Лас-Вегасе (Невада, США). Если для Азата это будет дебют в лучшей лиге мира, то Тайсон проведет там уже восьмой поединок (пока у него три победы и четыре поражения).

Нэм выступает на профессиональном уровне уже 17 лет. Карьеру он начал в одном из гавайских промоушенов, а затем выступал в ряде американских и зарубежных лиг, как Shooto Brazil, World Series of Fightning (WSOF), Fight Nights Global и других. К текущему моменту Тайсон одержал 21 победу, проиграл 13 поединков, а еще один бой завершился ничьей.

С детства будущий файтер UFC занимался единоборствами. Так, уже в шесть лет он стал практиковать дзюдо, а в старшей школе перешел в бокс. Уже потом, транзитом через кикбоксинг, Нэм попал в ММА. Тут же стоит отметить, что американец является ярко выраженным ударником - на его счету 13 побед нокаутом и лишь одна приемом. Что касается поражений, то из 13 случаев он лишь четырежды уступал досрочно - три нокаута и один сабмишен.

Любопытно, что в UFC Нэм попал только в 2019 году, выйдя на замену на коротком уведомлении, хотя мог присоединиться к лучшей лиге мира еще в начале 2010-х. Тогда боец подписал контракт с Bellator, согласившись заменить другого спортсмена, но в итоге остался без поединка, так как тот все же смог выступить.

Спустя некоторое время Bellator обещал включить Нэма в состав следующего сезона участников, но и этого не произошло. Тогда Тайсон разорвал контракт с промоушеном, а уже в следующем бою, в Бразилии, одолел одного из лучших файтеров Bellator Эдуардо Дантаса

После громкого успеха за Нэмом началась охота ведущих промоушенов, включая UFC. Но оказалось, что в Bellator при расторжении контракта включили опцию, которая гласила, что в течение последующих 18 месяцев все предложения других лиг по отношению к Тайсону проходят через них. И если Bellator предлагает условия не хуже, то Нэм должен остаться в их лиге. И это при всем его желании перейти в UFC. 

Даже президент UFC Дана Уайт разнес Bellator за такое решение, назвав их действия грязными и вредящими карьере бойца. Уже вскоре промоушен отпустил перспективного файтера в лигу WSOF, где он провел два боя, но оба проиграл.

Удивительно, но у Нэма есть две самые длинные серии в карьере - это череда из четырех побед, а также из четырех поражений подряд. Лучший период у него был в 2011-12-х, когда он одержал четыре победы кряду в четырех разных промоушенах. Самый же неудачный пришелся на 2013-14-е годы.

До UFC его самыми громкими победами были успехи в поединках с уже упомянутым Дантасом, а также одержанный верх над россиянином Али Багаутиновым в рамках турнира Fight Nights. Кроме того, в UFC два из трех выигранных поединка ознаменовались для Нэма полученными бонусами за лучшее выступление вечера. Это случилось после того, как он нокаутировал Зарруха Адашева и Ода Осборна

В своей карьере Тайсон терпел поражения от таких бойцов, как Марлон Мораес, Серхио Петтис и Кай Кара-Франс. В апреле 2018-го он приезжал в Алматы, чтобы биться в пятираундовом бою турнира Fight Nights с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым. В итоге файтер из Актобе одержал победу единогласным решением.

Говоря о личной жизни спортсмена, известно, что он родился в Вайманало (Гавайи, США), а в настоящее время проживает в Портленде (Орегон, США). Однажды в Twitter он рассказал, что у него корейско-филиппинские корни, хотя фамилия Нэм, насколько он знает, китайского происхождения. 

Кроме того, у Нэма был старший брат Джейсон, который являлся профессиональным бодибилдером и всегда поддерживал его на турнирах. Но в марте 2006-го Джейсон был застрелен средь бела дня возле своего дома. Спустя десять лет родители Нэма все еще требовали от властей правосудия и раскрытия этого дела, так как преступники все еще не были найдены и, следовательно, были на свободе. 

С 2017 года Нэм состоит в отношениях с Джордин Кристи:

С учетом того, что Максум молод и голоден, он будет большим фаворитом предстоящего боя. В последнем поединке, который прошел в марте этого года, Тайсон впервые в карьере проиграл приемом - был задушен Бруно Силвой. Теперь американцу следует опасаться и навыков Азата, который семь из своих боев выиграл именно сабмишенами.

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Метки:
MMA UFC Жумагулов Жалгас Казахстан Алматы США Максум Азат

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