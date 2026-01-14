В США назвали будущего чемпиона UFC из Казахстана ©

Американский обозреватель ММА Джейден Кейбл высказался о перспективах казахстанского бойца UFC Асу Алмабаева (23-3), сообщают Vesti.kz.

По его мнению, в будущем Алмбаев способен стать чемпионом промоушена. На данный момент казахстанец занимает седьмое место в наилегчайшем дивизионе UFC.

"Горячий тейк: Асу Алмабаев — самый всесторонне развитый боец наилегчайшего веса в настоящее время, и он станет чемпионом UFC (Манель Капе жульничал и несколько раз ткнул ему в глаз в их поединке)", — написал Кейбл в соцсети Х.

Свой следующий бой Алмабаева проведёт 28 февраля в Мехико (Мексика), где в главном событии турнира UFC Fight Night подерётся с местным экс-чемпионом Брэндоном Морено (29-3-2). Последний занимает пятую строчку в дивизионе.

Добавим, что Алмбаев провёл в UFC шесть боев, пять из которых выиграл. Единственное поражение потерпел в поединке с португальцем Манеле Капе.

