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Новости спорта MMA UFC
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В рейтинге дивизиона Рахмонова в UFC произошли изменения

В рейтинге дивизиона Рахмонова в UFC произошли изменения
©Zuffa LLC

В рейтинге полусреднего веса UFC, где представлен непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) произошли изменения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

UFC опубликовал обновленную версию рейтингов. Так Рахмонов, занимающий шестую строчку, сохранил свою позицию. Лидером дивизиона по-прежнему является Камару Усман, за ним идут Колби Ковингтон и Белал Мухаммад. Тем временем, чемпионский пояс по-прежнему принадлежит Леону Эдвардсу.

Изменения коснулись второй половины топ-15 этого дивизиона: Шон Брэди потерял одну позицию и теперь занимает девятое место. Кевин Холланд был включен в топ-15 и занял двенадцатую строчку. Иэн Гэрри поднялся на тринадцатое место, оттеснив Джека Делла Маддалену на четырнадцатую позицию. Майкл Кьеза сместился вниз на три позиции и теперь находится на пятнадцатой строчке. Эти изменения свидетельствуют о динамичной конкуренции и постоянных переменах в мире спорта.

Отметим, что накануне стало известно о срыве боя Рахмонова с американцем Келвином Гастелумом. Поединок был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США), но накануне сам Гастелум сообщил об отмене из-за полученной травмы. При этом есть вероятность того, что бой все же состоится, но 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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