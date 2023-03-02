"В клетке он намного лучше". Шавкат Рахмонов заговорил на французском 

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) заговорил на французском, сообщают Vesti.kz.

Неожиданную просьбу спортсмен получил на встрече с журналистами перед боем. Представители RMC Sport Combat попросили Рахмонова произнести на французском фразу: "Привет, Франция! Меня зовут Шавкат Рахмонов".

Казахстанец попытался повторить то, что нужно, но не без труда.

"Мы пытались заставить Рахмонова сказать несколько слов по-французски, но не получилось... В клетке феномен намного лучше: 16 боев, 16 побед, 16 финишей", - написано в твиттере RMC Sport Combat.

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта в основном карде турнира UFC 285 Рахмонов проведет бой с американцем Джеффом Нилом (15-4). Ивент пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Подробности можно прочитать здесь.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс