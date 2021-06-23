"Уступил лишь Хабибу". Эксперт предрек Рахмонову быстрое развитие карьеры в UFC

Журналист портала mmadna.nl Марсел Дорф в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал Шавката Рахмонова самым недооцененным проспектом UFC. По мнению эксперта, казахстанец в кратчайшие сроки может попасть в топ-лист бойцов промоушена.

"Шавкат Рахмонов - очень крутой боец. Удивительно, что после такого яркого старта в поединке с опытной оппозицией он не удостоился внимания. Его победный прием уступил в номинации года лишь Хабибу, а сам бой казахстанца стал лучшим на том турнире. Я уверен, что у Праззерса нет шансов в схватке с этим зверем. Он уступает своему сопернику по всем параметрам.

Если на Рахмонова обратят внимание, то он может в кратчайшие сроки попасть в топ-лист промоушена. С нетерпением жду его ближайшего боя и ожидаю, что он подарит шоу", - отметил Дорф.

Напомним, что 26 июля Рахмонов в Лас-Вегасе (США) встретится с бразильцем Мишелем Празересом. Подробнее о сопернике можно прочитать здесь.

Казахстанец дебютировал в UFC в октябре прошлого года, в первом раунде задушив другого опытного бразильца Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-9-1-2).

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