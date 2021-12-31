Успех Усмана, колено Яна и финиши Оливейры. Как сменились чемпионы UFC в 2021 году

В 2021 году лучший ММА-промоушен мира UFC провел 43 турнира, в которые вместились 19 титульных боев. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, как с начала года изменился чемпионский состав организации.
В самом начале года в лиге было семь чемпионов в мужской части промоушена, а также три обладательницы поясов в женской. Никому не принадлежал пояс чемпиона в легком весе после ухода Хабиба Нурмагомедова, а в женской части сразу двумя титулами владела Аманда Нуньес.
Полностью состав чемпионов выглядел следующим образом:
Наилегчайший вес - Дейвесон Фигейредо (Бразилия);
Легчайший вес - Петр Ян (Россия);
Полулегкий вес - Александр Волкановски (Австралия);
Легкий вес - без обладателя;
Полусредний вес - Камару Усман (Нигерия);
Средний вес - Исраэль Адесанья (Новая Зеландия);
Полутяжелый вес - Ян Блахович (Польша);
Тяжелый вес - Стипе Миочич (США).
Минимальный вес - Чжан Вейли (Китай);
Наилегчайший вес - Валентина Шевченко (Кыргызстан);
Легчайший вес - Аманда Нуньес (Бразилия);
Полулегкий вес - Аманда Нуньес (Бразилия).
За год ситуация, если и не кардинально, но все же изменилась. В наилегчайшем весе Брэндон Морено из Мексики отобрал корону у Дейвесона Фигейредо, став новым чемпионом промоушена. В легчайшем весе россиянин Петр Ян обидно упустил пояс, проиграв дисквалификацией американцу Алджамейну Стерлингу. К концу года Ян уже завоевал пояс временного чемпиона, так как Стерлинг долгое время был неактивен.
В полулегком весе без изменений - Александр Волкановски провел успешную защиту пояса и остался чемпионом. В легком весе обладателем титула стал бразилец Чарльз Оливейра, который успел еще и провести защиту.
В полусреднем весе нет равных Камару Усману, который в течение календарного года побил сразу трех претендентов, а Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона по второму разу. Именно по причине активной и полной доминации в дивизионе многие называют нигерийца лучшим бойцом года в UFC.
В среднем весе по-прежнему владеет поясом чемпиона Исраэль Адесанья, а в полутяжелом поляк Ян Блахович проиграл титульный поединок бразильскому ветерану Гловеру Тейшейре, который теперь красуется с золотом на талии.
В тяжелом весе Стипе Миочич не смог отстоять пояс чемпиона в поединке с Фрэнсисом Нганну. Камерунец не оставил шансов опытному американцу хорватского происхождения. Пояс временного чемпиона завоевал француз Сирил Ган, являющийся экс-спарринг-партнером Нганну.
У женщин изменения произошли капитальные. Чжан Вейли проиграла Роуз Намаюнас и осталась без пояса, а еще китаянка уступила ей же в реванше. В легчайшем весе Нуньес сенсационно была бита американкой Джулианной Пеньей, но пояс в полулегком весе у бразильянки по-прежнему имеется.
В наилегчайшем весе лучшей осталась Валентина Шевченко, которая провела две успешные защиты за 12 месяцев.
Состав чемпионов на конец 2021 и начало 2022 года выглядит следующим образом:
Наилегчайший вес - Брэндон Морено (Мексика);
Легчайший вес - Алджамейн Стерлинг (США);
Легчайший вес (временный) - Петр Ян (Россия);
Полулегкий вес - Александр Волкановски (Австралия);
Легкий вес - Чарльз Оливейра (Бразилия);
Полусредний вес - Камару Усман (Нигерия);
Средний вес - Исраэль Адесанья (Новая Зеландия);
Полутяжелый вес - Гловер Тейшейра (Бразилия);
Тяжелый вес - Фрэнсис Нганну (Камерун);
Тяжелый вес (временный) - Сирил Ган (Франция).
Минимальный вес - Роуз Намаюнас (США);
Наилегчайший вес - Валентина Шевченко (Кыргызстан);
Легчайший вес - Джулианна Пенья (США);
Полулегкий вес - Аманда Нуньес (Бразилия).
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Фото: UFC©️