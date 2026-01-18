В UFC захотели увидеть бой Чимаева против чемпиона в весе Рахмонова

Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе американец Деррик Льюис (29-12) поделился ожиданиями от потенциальных поединков в 2026 году и назвал бой, который хотел бы увидеть больше всего, передают Vesti.kz.

В беседе с TNT Sport Льюис признался, что его особенно заинтересовала бы встреча действующего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева (15-0), представляющего ОАЭ, и обладателя титула в полусредней категории, россиянина Ислама Махачева (28-1).

— Назови один бой, который бы ты хотел увидеть в 2026-м, даже который из разряда фантастики.

— Так… Я хотел бы увидеть поединок Хамзата Чимаева с чемпионом из России…

— Ислам Махачев?

— Да, я бы хотел посмотреть, как они подерутся, это было бы здорово, — завил Льюис.

Хамзат Чимаев по-прежнему идёт без поражений в профессиональной карьере: на его счету 15 побед в 15 поединках, шесть из которых завершились нокаутом. Чемпионский титул в среднем весе он завоевал 16 августа 2025 года на турнире UFC 319, одолев южноафриканца Дрикуса дю Плесси (23–3).

Ислам Махачев (28–1) свой последний бой провёл в ноябре 2025 года, дебютировав в полусреднем весе. Россиянин уверенно победил австралийца Джека Деллу Маддалену (18–3) единогласным решением судей. Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) и считается обладателем одной из самых впечатляющих победных серий в истории промоушена.

Отметим, что одним из главных претендентов на титул Махачева является казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0)

