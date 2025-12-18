Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
В UFC приняли решение об увольнении пяти бойцов: известны имена

Американский промоушен UFC принял решение расстаться с пятью бойцами, сообщают Vesti.kz.

Самой значимой фигурой среди них является Рикардо Рамос (17-8) — бразильский полулегковес, выступавший в организации с 2017 по 2025 год. За это время он провёл в UFC 15 поединков, в которых одержал 8 побед при 7 поражениях. Начиная с 2023 года он проиграл 4 боя из 5, в том числе два последних.

Также из ростера UFC убраны Марчин Прахнио, Лукаш Бжески, Марек Буйло и Юсаку Киношита.

Польский полутяжеловес Прахнио (17-9) выступал в UFС с 2018 года, провёл 11 поединков (4 победы и 7 поражений).

Бжески (9-7-1) также представляет Польшу, но выступает в тяжёлом дивизионе. Он провёл в UFC 7 поединков и выиграл лишь один раз — у ныне разошедшегося Вальтера Уокера.

Занятно, что и Буйло (6-1) тоже поляк. Его карьера в UFC оказалась скоротечной. Дебютировал в ноябре этого года и проиграл Дензелу Фримену по очкам.

Японский полусредневес Киношита (6-3) провёл два боя в организации и оба проиграл.

