Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

UFC предложили соперников для Рахмонова

UFC предложили соперников для Рахмонова
©UFC

Британский обозреватель ММА Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы казахстанского бойца Шавката Рахмонова и посетовал на сложности в проведении топовых боев в UFC. Он объяснил, почему поединок "Номада" с американцем Келвином Гастелумом (18-8) был обречен.

Бой Рахмонова с Гастелумом, запланированный 16 сентября в Лас-Вегасе, был сорван из-за травмы американца. При этом есть вероятность того, что поединок все же состоится, но 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Если поединок не состоится позднее, то Шавката могут свести либо Камару Усманом, либо Стивеном Томпсоном.

"Посмотрите, и Ковингтон, и Белал, и Камару, и Томпсон, и даже Бернс - они все время были свободны. Почему бы, не свести кого-то из них с Шавкатом. Бой с любым из этих соперников против Шавката - вызовет интерес у болельщиков. При всем уважении к Гастелумум - это гораздо лучше, чем средневес, неспособный сделать вес. Очень жаль, что чем ближе к вершине - тем сложнее сводить бойцов в клетке", - отметил Смит.

Отметим, что Рахмонов занимает шестое место в рейтинге полусредневесов UFC.

 

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 17:36
UFC
©instagram.com/darteam.kazakhstan "Жизнь прошла на базаре". Асу Алмабаев рассказал о победах ради родителей
Сегодня , 15:49
UFC
©UFC UFC предложили соперников для Рахмонова
Вчера , 17:40
UFC
©instagram.com/darteam.kazakhstan Раскрыт уровень следующего соперника Алмабаева после победного дебюта в UFC
13 августа, 13:27
UFC
©instagram.com/thenotoriousmma Макгрегор анонсировал три своих боя в UFC
13 августа, 09:12
UFC
©instagram.com/ufc Определился победитель главного боя на турнире UFC Vegas 78
12 августа, 17:15
UFC
©Vringe Артем Резников предсказал участника чемпионского боя UFC из Казахстана
12 августа, 11:30
UFC
©CNN Дана Уайт назвал топ-5 бойцов в истории UFC
11 августа, 14:45
UFC
©социальные сети Глава UFC рассказал об организации боя Маск - Цукерберг
10 августа, 18:04
UFC
©mmajunkie.usatoday.com Асу Алмабаеву назвали сроки получения боя за титул UFC
10 августа, 12:41
UFC
©instagram.com/naiza.mma Тренер Алмабаева ответил, когда Асу подерется за чемпионский пояс UFC
10 августа, 12:20
UFC
©Кадр из видео "Оппозиция из топ-15". Стали известны сроки следующего боя Асу Алмабаева в UFC
9 августа, 21:01
UFC
©twitter.com/ufc Гэтжи высказался по поводу нокаута Порье
9 августа, 16:06
UFC
©UFC Асу Алмабаев рассказал о сроках нового боя после успешного дебюта в UFC
9 августа, 14:50
UFC
©instagram.com/darteam.kazakhstan Казахстанец рассказал, на что потратит бонус в 50 тысяч долларов от UFC
9 августа, 11:06
UFC
©instagram.com/darteam.kazakhstan Алмабаев узнал хорошие новости после яркого дебюта в UFC
8 августа, 20:09
UFC
©instagram.com/darteam.kazakhstan Асу Алмабаева сравнили с Шавкатом Рахмоновым после дебюта в UFC
8 августа, 12:44
UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57 "Новая звезда из Казахстана". Эксперт восхитился дебютом Алмабаева в UFC
8 августа, 09:44
UFC
©instagram.com/darteam.kazakhstan Асу Алмабаева с размахом встретили в Алматы после дебюта в UFC
8 августа, 08:23
UFC
©fighttime.ru Шавкат Рахмонов и Хамзат Чимаев "выяснили", кто бьет сильнее
7 августа, 09:56
UFC
©mmajunkie.usatoday.com Асу Алмабаев восхитил непобежденного бойца UFC
7 августа, 08:42
UFC
©ufc Шавкат Рахмонов "согласился" на бой с Дастином Порье
7 августа, 07:15
UFC
©ufc Стал известен гонорар Асу Алмабаева за дебютный бой в UFC
6 августа, 20:43
UFC
©UFC Американский боец исказил имя Рахмонова и назвал условия для боя с ним
6 августа, 19:45
UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57 Асу Алмабаев не смог ходить после победного дебюта в UFC
6 августа, 13:35
UFC
©UFC "Дана Уайт, запомни это имя". Как в MMA отреагировали на дебют Алмабаева в UFC
6 августа, 12:23
UFC
©UFC Соперник Алмабаева прокомментировал поражение от казахстанца
6 августа, 11:19
UFC
©twitter.com Алмабаев получит солидный бонус после дебюта в UFC
6 августа, 09:13
UFC
©UFC "Достойные представители Казахстана". В России отреагировали на уверенный дебют Алмабаева в UFC
6 августа, 08:43
UFC
©twitter.com Рахмонов отреагировал на победный дебют Алмабаева в UFC
6 августа, 07:39
UFC
©twitter.com/UFC Алмабаев ярко высказался о дебюте в UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus