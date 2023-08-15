UFC предложили соперников для Рахмонова

Британский обозреватель ММА Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы казахстанского бойца Шавката Рахмонова и посетовал на сложности в проведении топовых боев в UFC. Он объяснил, почему поединок "Номада" с американцем Келвином Гастелумом (18-8) был обречен.

Бой Рахмонова с Гастелумом, запланированный 16 сентября в Лас-Вегасе, был сорван из-за травмы американца. При этом есть вероятность того, что поединок все же состоится, но 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Если поединок не состоится позднее, то Шавката могут свести либо Камару Усманом, либо Стивеном Томпсоном.

"Посмотрите, и Ковингтон, и Белал, и Камару, и Томпсон, и даже Бернс - они все время были свободны. Почему бы, не свести кого-то из них с Шавкатом. Бой с любым из этих соперников против Шавката - вызовет интерес у болельщиков. При всем уважении к Гастелумум - это гораздо лучше, чем средневес, неспособный сделать вес. Очень жаль, что чем ближе к вершине - тем сложнее сводить бойцов в клетке", - отметил Смит.

Отметим, что Рахмонов занимает шестое место в рейтинге полусредневесов UFC.

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