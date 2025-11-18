UFC предложил Махачеву четырёх соперников: среди них казахстанец

Названы главные претенденты на бой с новоиспечённым чемпионом полусреднего веса UFC россиянином Исламом Махачевым (28-1), передают Vesti.kz.

Четыре потенциальных соперника

Пресс-служба русскоязычного аккаунта UFC в социальных сетях представила четырех основных претендентов на поединок с Махачевым. В список вошли:

Илия Топурия (17-0) — испанский боец грузинского происхождения и обладатель пояса лёгкого дивизиона, первый номер рейтинга вне зависимости от весовых категорий (P4P);

(17-0) — испанский боец грузинского происхождения и обладатель пояса лёгкого дивизиона, первый номер рейтинга вне зависимости от весовых категорий (P4P); Шавкат Рахмонов (19-0) — непобежденный казахстанский боец, третий номер рейтинга в полусреднем весе;

(19-0) — непобежденный казахстанский боец, третий номер рейтинга в полусреднем весе; Камару Усман (21-4) — экс-чемпион полусреднего веса из США;

(21-4) — экс-чемпион полусреднего веса из США; Майкл Моралес (19-0) — эквадорский проспект, уверенно продвигающийся в топ дивизиона.

Публикация сопровождена подписью, которая вызвала активное обсуждение среди фанатов и экспертов:

"Кто следующий для Ислама?"

Победа на UFC 322

Напомним, что на UFC 322 в Нью-Йорке Махачев одержал уверенную победу единогласным решением судей над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-3), ранее державшим пояс полусреднего веса. Эта победа принесла россиянину титул чемпиона UFC и закрепила его статус одного из лучших бойцов дивизиона.

