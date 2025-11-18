Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 09:51
 

UFC предложил Махачеву четырёх соперников: среди них казахстанец

  Комментарии

Поделиться
UFC предложил Махачеву четырёх соперников: среди них казахстанец Ислам Махачев. ©instagram.com/islam_makhachev

Названы главные претенденты на бой с новоиспечённым чемпионом полусреднего веса UFC россиянином Исламом Махачевым (28-1), передают Vesti.kz.

Поделиться

Названы главные претенденты на бой с новоиспечённым чемпионом полусреднего веса UFC россиянином Исламом Махачевым (28-1), передают Vesti.kz.

Четыре потенциальных соперника

Пресс-служба русскоязычного аккаунта UFC в социальных сетях представила четырех основных претендентов на поединок с Махачевым. В список вошли:

  • Илия Топурия (17-0) — испанский боец грузинского происхождения и обладатель пояса лёгкого дивизиона, первый номер рейтинга вне зависимости от весовых категорий (P4P);
  • Шавкат Рахмонов (19-0) — непобежденный казахстанский боец, третий номер рейтинга в полусреднем весе;
  • Камару Усман (21-4) — экс-чемпион полусреднего веса из США;
  • Майкл Моралес (19-0) — эквадорский проспект, уверенно продвигающийся в топ дивизиона.

Публикация сопровождена подписью, которая вызвала активное обсуждение среди фанатов и экспертов:

"Кто следующий для Ислама?"


Победа на UFC 322

Напомним, что на UFC 322 в Нью-Йорке Махачев одержал уверенную победу единогласным решением судей над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-3), ранее державшим пояс полусреднего веса. Эта победа принесла россиянину титул чемпиона UFC и закрепила его статус одного из лучших бойцов дивизиона.

Махачеву "записали" второе поражение в карьере после боя за титул UFC

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Испания   •   Групповой этап, мужчины
19 ноября 00:45   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Турция
Турция
Кто победит в основное время?
Испания
Ничья
Турция
Проголосовало 540 человек

Реклама

Живи спортом!