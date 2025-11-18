UFC предложил Махачеву четырёх соперников: среди них казахстанец

Названы главные претенденты на бой с новоиспечённым чемпионом полусреднего веса UFC россиянином Исламом Махачевым (28-1), передают Vesti.kz.
Четыре потенциальных соперника
Пресс-служба русскоязычного аккаунта UFC в социальных сетях представила четырех основных претендентов на поединок с Махачевым. В список вошли:
- Илия Топурия (17-0) — испанский боец грузинского происхождения и обладатель пояса лёгкого дивизиона, первый номер рейтинга вне зависимости от весовых категорий (P4P);
- Шавкат Рахмонов (19-0) — непобежденный казахстанский боец, третий номер рейтинга в полусреднем весе;
- Камару Усман (21-4) — экс-чемпион полусреднего веса из США;
- Майкл Моралес (19-0) — эквадорский проспект, уверенно продвигающийся в топ дивизиона.
Публикация сопровождена подписью, которая вызвала активное обсуждение среди фанатов и экспертов:
"Кто следующий для Ислама?"
Победа на UFC 322
Напомним, что на UFC 322 в Нью-Йорке Махачев одержал уверенную победу единогласным решением судей над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-3), ранее державшим пояс полусреднего веса. Эта победа принесла россиянину титул чемпиона UFC и закрепила его статус одного из лучших бойцов дивизиона.
Махачеву "записали" второе поражение в карьере после боя за титул UFC
