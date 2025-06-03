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UFC
Вчера 22:00
 

В UFC назвали следующего соперника "казахстанского батыра": известна дата

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В UFC назвали следующего соперника "казахстанского батыра": известна дата ©instagram.com/powerslap/

Стал известен следующий соперник казахстанского спортсмена Закира Найманбаева на турнире Power Slap под эгидой UFC, передают Vesti.kz.

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Стал известен следующий соперник казахстанского спортсмена Закира Найманбаева на турнире Power Slap под эгидой UFC, передают Vesti.kz.

Им стал американец Брайс Джонс. Их противостояние состоится 28 июня на 13-м ивенте организации.


Напомним, что Найманбаев ярко заявил о себе на шоу, организованном Даной Уайтом. В одном из самых зрелищных поединков турнира спортсмен из Семея отправил датчанина Троэля Нильсена в глубокий нокаут, за что получил бонус в размере 10 тысяч долларов (почти 5,2 миллиона тенге).

Лига наций 2025. Женщины   •   Казахстан, Алматы   •   Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
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