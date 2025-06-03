В UFC назвали следующего соперника "казахстанского батыра": известна дата

Стал известен следующий соперник казахстанского спортсмена Закира Найманбаева на турнире Power Slap под эгидой UFC, передают Vesti.kz.
Им стал американец Брайс Джонс. Их противостояние состоится 28 июня на 13-м ивенте организации.
Напомним, что Найманбаев ярко заявил о себе на шоу, организованном Даной Уайтом. В одном из самых зрелищных поединков турнира спортсмен из Семея отправил датчанина Троэля Нильсена в глубокий нокаут, за что получил бонус в размере 10 тысяч долларов (почти 5,2 миллиона тенге).
Лига наций 2025. Женщины • Казахстан, Алматы • Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
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