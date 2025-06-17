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В UFC назвали дату чемпионского боя Махачева в весе Рахмонова

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В UFC назвали дату чемпионского боя Махачева в весе Рахмонова ©UFC PI

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-5) озвучил предполагаемую дату следующего титульного поединка в полусреднем дивизионе, передают Vesti.kz.

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-5) озвучил предполагаемую дату следующего титульного поединка в полусреднем дивизионе, передают Vesti.kz.

По его словам, бывший чемпион легкого веса, россиянин Ислам Махачев (27-1) подерется с новым обладателем титула в полусреднем весе - австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-2) уже этой осенью.

"Мы все знаем, что Махачев и Маддалена, скорее всего, подерутся 20 октября. Не знаю, где это случится. Но где тогда будут Шавкат Рахмонов, Шон Брэди, Белал Мухаммад и Иэн Гэрри?", - сказал Сехудо на подкасте Pound 4 Pound.

Напомним, что ранее казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) также сделал заявление о поединке с чемпионом, который планирует провести до конца текущего года.

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