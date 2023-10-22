UFC 294: Нурмагомедов заставил соперника сдаться за 73 секунды

Российский боец легчайшего веса UFC Саид Нурмагомедов (18-3) ударно открыл главный кард номерного события UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником был таджикский файтер Муин Гафуров (18-6), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние между Нурмагомедовым и Гафуровым завершилось за 73 секунды. Россиянин оперативно поймал соперника на удушающий прием, после выполнения которого оппоненту оставалось лишь капитулировать.

Для Нурмагомедова это седьмая победа в девяти поединках UFC. Что касается Гафурова, то он проиграл оба стартовых боя в лучшей лиге мира.

Отметим, что Саид не является родственником Хабиба Нурмагомедова. Они всего лишь однофамильцы.

Впереди еще четыре боя главного карда. Все, что нужно знать о прямой трансляции - здесь.

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