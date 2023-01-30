Удивил всех несколько раз. Почему казах из UFC может остаться без реванша?

Продолжает набирать обороты тема вероятного реванша в UFC между легковесами Дамиром Исмагуловым (24-2) и Арманом Царукяном (19-3). Казахский файтер, занимающий 12-е место в рейтинге дивизиона, хочет вновь подраться со своим обидчиком, однако восьмого номера рейтинга Царукяна в идее этого противостояния интересуют лишь деньги. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему этот бой будет сложно организовать.

В декабре бойцы разделили октагон на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США). По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал 26-летний Царукян. Он превзошел 31-летнего Исмагулова в первую очередь в борьбе - общее время контроля Арманом Дамира составила девять минут и 25 секунд (всего бой длился 15 минут).

Позже Исмагулов объяснил свое поражение тем, что болезнь не дала ему полностью восстановиться. После наступления нового года он принял неожиданное решение завершить карьеру, вновь заговорив о проблемах со здоровьем. Этим решением он удивил все медиапространство мира ММА.

Но уже совсем скоро Дамир дал понять в своих социальных сетях, что ему нужно "чуть подлечиться, а там (дальше) видно будет". Этими словами он не признал, что заявил о завершении карьеры сгоряча, но при этом намекнул, что еще будет выступать.

Теперь, уже в конце января, Исмагулов изъявил желание провести реванш с Царукяном. До этого было много разговоров о том, что проигранный Арману бой был последним по контракту Дамира с UFC, да и сам казахстанец не раз об этом рассказывал. Но теперь, каким-то чудесным образом, по договору Исмагулова с промоушеном появился еще один поединок. По словам бойца, об этом ему рассказал его менеджер - Саят Абдрахманов.

Сейчас не совсем понятно, как так вышло, что никто не знал об еще одном поединке в контракте Исмагулова. Или же самому Саяту удалось пролонгировать соглашение своего бойца еще на один поединок. Но так или иначе Дамир готов вновь подраться с Царукяном, и сейчас в его словах нет ни слова о здоровье и болячках.

Исмагулов попросил UFC организовать этот бой, но здесь важно и желание его соперника. Царукян отреагировал на пост Дамира прямо там же, в комментариях заявив, что готов провести реванш за сто тысяч долларов. Также Арман подметил, что ему еще один бой с казахстанцем даст лишь деньги и ничего больше.

В этом Царукян прав, и обижаться на него не стоит. Он находится выше в рейтинге, он молодой и очень амбициозный проспект, который желает поскорее добраться до титульного поединка. Совсем недавно он победил Исмагулова. Причем это был не какой-то зрелищный и обоюдоострый бой, а уверенная победа Армана со счетом 30-27.

В таких случаях о незамедлительном реванше обычно не говорят. Однако Дамир основывается на том, что был нездоров и по этой причине не показал свою настоящую форму. Но соперника волновать это не должно, ведь его дело выйти в клетку, подраться и, в случае победы, требовать более рейтингового оппонента.

Интересно, что Арман назвал сумму в сто тысяч долларов. В то же время можно вспомнить, что летом прошлого года он сообщал, что его гонорар за бой в UFC уже превышает эту сумму. Поэтому слова Царукяна о "100k" на столе тоже не совсем понятны. Либо он хочет получить сто тысяч сверху в виде бонуса к своему гонорару по контракту или же он на самом деле пока не зарабатывает такие деньги.

Диалог между спортсменами уже есть, и Арман не исключает проведения реванша - здесь все уткнулось в финансовые составляющие. Но проведение этого боя все равно кажется маловероятным. Во-первых, Царукян все равно будет рассчитывать на рейтинговый бой с тем же Майклом Чендлером (23-8), занимающим пятую строчку. Тем более он уже бросил ему вызов несколькими днями ранее.

Во-вторых, UFC вряд ли настолько заинтересованы в этом реванше, чтобы доплачивать Царукяну. Зачем организаторам тратиться больше ради противостояния двух спортсменов, которые уважают друг друга и не особо раскручивают поединок? Тем более в первом бою была убедительная победа Армана, и интерес ко второму противостоянию у нейтрального зрителя вряд ли будет зашкаливать. Поэтому нюансов действительно много.

Если же у Исмагулова действительно остался один бой по контракту с UFC, то было бы хорошо закончить свои выступления в промоушене на мажорной ноте. При этом приоритетным будет побить не кого угодно, а известного и топового соперника, победа над которым будет оцениваться по достоинству. Но пока Дамир живет мыслью о реванше с Царукяном.

Нельзя забывать и о пробелах в борьбе казахстанца. Даже если Исмагулов был действительно не в оптимальном состоянии в декабре, то все равно ему необходимо серьезно подтянуть свою борьбу, а это не дело одной недели или месяца. Царукян - один из лучших в дивизионе в этом компоненте, и Дамиру будет крайне сложно сохранять бой в стойке. Поэтому торопливость и чрезмерное желание подраться с Арманом на пользу казахстанцу не пойдут.

Напомним, что за всю карьеру в UFC Исмагулов одержал пять побед при единственном поражении. Все бои Дамира в лучшей лиге мира завершились судейским решением.

Фото: UFC©️

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