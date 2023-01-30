Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC

Автор:

Комментарии

Удивил всех несколько раз. Почему казах из UFC может остаться без реванша?

Удивил всех несколько раз. Почему казах из UFC может остаться без реванша?
©UFC

Продолжает набирать обороты тема вероятного реванша в UFC между легковесами Дамиром Исмагуловым (24-2) и Арманом Царукяном (19-3). Казахский файтер, занимающий 12-е место в рейтинге дивизиона, хочет вновь подраться со своим обидчиком, однако восьмого номера рейтинга Царукяна в идее этого противостояния интересуют лишь деньги. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему этот бой будет сложно организовать.

В декабре бойцы разделили октагон на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США). По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал 26-летний Царукян. Он превзошел 31-летнего Исмагулова в первую очередь в борьбе - общее время контроля Арманом Дамира составила девять минут и 25 секунд (всего бой длился 15 минут). 

Позже Исмагулов объяснил свое поражение тем, что болезнь не дала ему полностью восстановиться. После наступления нового года он принял неожиданное решение завершить карьеру, вновь заговорив о проблемах со здоровьем. Этим решением он удивил все медиапространство мира ММА.

Но уже совсем скоро Дамир дал понять в своих социальных сетях, что ему нужно "чуть подлечиться, а там (дальше) видно будет". Этими словами он не признал, что заявил о завершении карьеры сгоряча, но при этом намекнул, что еще будет выступать.

Теперь, уже в конце января, Исмагулов изъявил желание провести реванш с Царукяном. До этого было много разговоров о том, что проигранный Арману бой был последним по контракту Дамира с UFC, да и сам казахстанец не раз об этом рассказывал. Но теперь, каким-то чудесным образом, по договору Исмагулова с промоушеном появился еще один поединок. По словам бойца, об этом ему рассказал его менеджер - Саят Абдрахманов.

Сейчас не совсем понятно, как так вышло, что никто не знал об еще одном поединке в контракте Исмагулова. Или же самому Саяту удалось пролонгировать соглашение своего бойца еще на один поединок. Но так или иначе Дамир готов вновь подраться с Царукяном, и сейчас в его словах нет ни слова о здоровье и болячках.

Исмагулов попросил UFC организовать этот бой, но здесь важно и желание его соперника. Царукян отреагировал на пост Дамира прямо там же, в комментариях заявив, что готов провести реванш за сто тысяч долларов. Также Арман подметил, что ему еще один бой с казахстанцем даст лишь деньги и ничего больше.

В этом Царукян прав, и обижаться на него не стоит. Он находится выше в рейтинге, он молодой и очень амбициозный проспект, который желает поскорее добраться до титульного поединка. Совсем недавно он победил Исмагулова. Причем это был не какой-то зрелищный и обоюдоострый бой, а уверенная победа Армана со счетом 30-27.

В таких случаях о незамедлительном реванше обычно не говорят. Однако Дамир основывается на том, что был нездоров и по этой причине не показал свою настоящую форму. Но соперника волновать это не должно, ведь его дело выйти в клетку, подраться и, в случае победы, требовать более рейтингового оппонента.

Интересно, что Арман назвал сумму в сто тысяч долларов. В то же время можно вспомнить, что летом прошлого года он сообщал, что его гонорар за бой в UFC уже превышает эту сумму. Поэтому слова Царукяна о "100k" на столе тоже не совсем понятны. Либо он хочет получить сто тысяч сверху в виде бонуса к своему гонорару по контракту или же он на самом деле пока не зарабатывает такие деньги.

Диалог между спортсменами уже есть, и Арман не исключает проведения реванша - здесь все уткнулось в финансовые составляющие. Но проведение этого боя все равно кажется маловероятным. Во-первых, Царукян все равно будет рассчитывать на рейтинговый бой с тем же Майклом Чендлером (23-8), занимающим пятую строчку. Тем более он уже бросил ему вызов несколькими днями ранее. 

Во-вторых, UFC вряд ли настолько заинтересованы в этом реванше, чтобы доплачивать Царукяну. Зачем организаторам тратиться больше ради противостояния двух спортсменов, которые уважают друг друга и не особо раскручивают поединок? Тем более в первом бою была убедительная победа Армана, и интерес ко второму противостоянию у нейтрального зрителя вряд ли будет зашкаливать. Поэтому нюансов действительно много.

Если же у Исмагулова действительно остался один бой по контракту с UFC, то было бы хорошо закончить свои выступления в промоушене на мажорной ноте. При этом приоритетным будет побить не кого угодно, а известного и топового соперника, победа над которым будет оцениваться по достоинству. Но пока Дамир живет мыслью о реванше с Царукяном.

Нельзя забывать и о пробелах в борьбе казахстанца. Даже если Исмагулов был действительно не в оптимальном состоянии в декабре, то все равно ему необходимо серьезно подтянуть свою борьбу, а это не дело одной недели или месяца. Царукян - один из лучших в дивизионе в этом компоненте, и Дамиру будет крайне сложно сохранять бой в стойке. Поэтому торопливость и чрезмерное желание подраться с Арманом на пользу казахстанцу не пойдут.

Напомним, что за всю карьеру в UFC Исмагулов одержал пять побед при единственном поражении. Все бои Дамира в лучшей лиге мира завершились судейским решением.

Фото: UFC©️

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA UFC Исмагулов Дамир Казахстан Абдрахманов Саят

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 13:59
UFC
Место в топ-15? Казахстан оказался в рейтинге самых успешных стран в UFC Место в топ-15? Казахстан оказался в рейтинге самых успешных стран в UFC
Вчера , 11:59
UFC
Шавкат Рахмонов сдал тест на допинг перед боем в UFC Шавкат Рахмонов сдал тест на допинг перед боем в UFC
30 января, 22:28
UFC
"Не люблю быть в долгах". Исмагулов высказался о контракте с UFC и назвал свой гонорар "Не люблю быть в долгах". Исмагулов высказался о контракте с UFC и назвал свой гонорар
30 января, 15:28
UFC
Эксперт оценил шансы на проведение реванша Исмагулова с топовым бойцом UFC Эксперт оценил шансы на проведение реванша Исмагулова с топовым бойцом UFC
30 января, 14:05
UFC
Удивил всех несколько раз. Почему казах из UFC может остаться без реванша? Удивил всех несколько раз. Почему казах из UFC может остаться без реванша?
30 января, 11:40
UFC
Топовый боец UFC назвал сумму за реванш с "Казахом" Топовый боец UFC назвал сумму за реванш с "Казахом"
29 января, 20:25
UFC
Дамир Исмагулов объявил о возвращении в UFC и обратился к президенту организации Дамир Исмагулов объявил о возвращении в UFC и обратился к президенту организации
28 января, 20:08
UFC
Казахстанский боец Морозов сделал заявление о следующем бое в UFC Казахстанский боец Морозов сделал заявление о следующем бое в UFC
28 января, 09:43
UFC
"Въехал на полной скорости". Конора МакГрегора сбила машина "Въехал на полной скорости". Конора МакГрегора сбила машина
26 января, 15:01
UFC
Недосягаемый Головкин и прогрессирующая Рыбакина. Сколько зарабатывают главные звезды казахстанского спорта Недосягаемый Головкин и прогрессирующая Рыбакина. Сколько зарабатывают главные звезды казахстанского спорта
25 января, 20:49
UFC
Боец UFC высказался о бое Жалгаса Жумагулова Боец UFC высказался о бое Жалгаса Жумагулова
25 января, 16:34
UFC
Эксперт назвал фаворита в следующем бою Рахмонова в UFC Эксперт назвал фаворита в следующем бою Рахмонова в UFC
25 января, 11:43
UFC
Кандидат в UFC из Казахстана обставил Жалгаса Жумагулова Кандидат в UFC из Казахстана обставил Жалгаса Жумагулова
25 января, 07:49
UFC
Уроженца Казахстана включили в уникальный рейтинг бойцов UFC Уроженца Казахстана включили в уникальный рейтинг бойцов UFC
24 января, 16:59
UFC
"Он хорошо шел". Менеджер оценил следующего соперника Рахмонова в UFC "Он хорошо шел". Менеджер оценил следующего соперника Рахмонова в UFC
24 января, 15:06
UFC
"Это будет исторический момент для Казахстана". Менеджер назвал главную цель Шавката Рахмонова "Это будет исторический момент для Казахстана". Менеджер назвал главную цель Шавката Рахмонова
24 января, 14:31
UFC
"Наша цель - не просто попасть, а взять титул!". Команда Азата Максума - об UFC "Наша цель - не просто попасть, а взять титул!". Команда Азата Максума - об UFC
22 января, 14:17
UFC
Шавкат Рахмонов первым из казахстанских бойцов попал в PPV-трансляцию UFC Шавкат Рахмонов первым из казахстанских бойцов попал в PPV-трансляцию UFC
22 января, 12:32
UFC
UFC получил нового чемпиона в полутяжелом дивизионе UFC получил нового чемпиона в полутяжелом дивизионе
22 января, 11:54
UFC
Соглавный бой за титул чемпиона на UFC 283 завершился нокаутом Соглавный бой за титул чемпиона на UFC 283 завершился нокаутом
22 января, 10:50
UFC
Бывший соперник Шавката Рахмонова потерпел досрочное поражение на UFC 283 Бывший соперник Шавката Рахмонова потерпел досрочное поражение на UFC 283
21 января, 14:54
UFC
Прямая трансляция боя казахстанца перед дебютом в UFC Прямая трансляция боя казахстанца перед дебютом в UFC
21 января, 12:21
UFC
Стали известны сроки дебюта непобежденного казахстанского бойца в UFC Стали известны сроки дебюта непобежденного казахстанского бойца в UFC
19 января, 12:00
UFC
Хабиб тренирует Рахмонова. Появилось редкое видео Хабиб тренирует Рахмонова. Появилось редкое видео
19 января, 10:51
UFC
Звезда фильмов для взрослых посетит бой Шавката Рахмонова в UFC Звезда фильмов для взрослых посетит бой Шавката Рахмонова в UFC
18 января, 20:36
UFC
Обидчика казахстанского бойца UFC отстранили из-за возможного участия в "договорняке" Обидчика казахстанского бойца UFC отстранили из-за возможного участия в "договорняке"
17 января, 18:48
UFC
Названы преимущества Рахмонова над соперником из топ-10 рейтинга UFC Названы преимущества Рахмонова над соперником из топ-10 рейтинга UFC
16 января, 19:58
UFC
Боец UFC вынес вердикт уроженцу Казахстана в бою с временным чемпионом промоушена Боец UFC вынес вердикт уроженцу Казахстана в бою с временным чемпионом промоушена
16 января, 16:06
UFC
Боец UFC из Казахстана признался в употреблении допинга Боец UFC из Казахстана признался в употреблении допинга
15 января, 10:51
UFC
В UFC официально объявили главный бой турнира UFC 285 с участием Шавката Рахмонова В UFC официально объявили главный бой турнира UFC 285 с участием Шавката Рахмонова

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus