Топовый боец UFC назвал сумму за реванш с "Казахом"

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян, выступающий под эгидой UFC в легкой весовой категории, сообщил, за какую сумму готов дать реванш Дамиру Исмагулову по прозвищу "Казах", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Исмагулов через соцсети объявил о возвращении в UFC и обратился к президенту организации, чтобы посодействовал устроить реванш с Царукяном, которому Дамир уступил единогласным решением по итогам трех раундов в декабре 2022-го. Для казахстанца это поражение стало первым в американском промоушене, тогда как ранее он выиграл все пять поединков.

Под этим постом Арман написал следующее: "100k на стол и я в деле, бой с тобой мне ничего не дает, кроме денег".

Отметим, что в рейтинге легкого веса UFC Царукян занимает восьмое место, Исмагулов - 12-е.

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