"У него сейчас мурашки". Шавката Рахмонова потроллили из-за откровенного фото фанатки

Журналистка UFC Лора Санко, являющаяся фанаткой казахстанского бойца Шавката Рахмонова, опубликовала откровенное фото в Instagram, передают Vesti.kz.

Санко оголила грудь, приспустив купальник во время отдыха на пляже. Реакция любителей ММА не заставила себя ждать. Они припомнили Лоре симпатию к Рахмонову:

"Шавкату нравится такое"

"Это у него сейчас мурашки по коже"

"Нет, он халяльный"

"Не только Шавкату, но и мне тоже нравится"

"Я знаю, что Шавкат дважды лайкнул этот пост"

"Может трижды"

"Хотелось бы мне быть Шавкатом"

"Шавкат вошел в чат"

"Шавкат, че там, ты че смотришь?"

Напомним, что Лора наблюдала за взвешиванием Рахмонова перед боем с американцем Джеффом Нилом в казахском головном уборе - тымақ. При этом сам поединок, состоявшийся в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США), завершился досрочной победой Шавката.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"