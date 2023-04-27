"У него сейчас мурашки". Шавката Рахмонова потроллили из-за откровенного фото фанатки

Журналистка UFC Лора Санко, являющаяся фанаткой казахстанского бойца Шавката Рахмонова, опубликовала откровенное фото в Instagram, передают Vesti.kz.
Санко оголила грудь, приспустив купальник во время отдыха на пляже. Реакция любителей ММА не заставила себя ждать. Они припомнили Лоре симпатию к Рахмонову:
"Шавкату нравится такое"
"Это у него сейчас мурашки по коже"
"Нет, он халяльный"
"Не только Шавкату, но и мне тоже нравится"
"Я знаю, что Шавкат дважды лайкнул этот пост"
"Может трижды"
"Хотелось бы мне быть Шавкатом"
"Шавкат вошел в чат"
"Шавкат, че там, ты че смотришь?"
Напомним, что Лора наблюдала за взвешиванием Рахмонова перед боем с американцем Джеффом Нилом в казахском головном уборе - тымақ. При этом сам поединок, состоявшийся в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США), завершился досрочной победой Шавката.
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