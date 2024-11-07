Трамп повлияет на организацию боя Рахмонова в UFC: как это возможно?

Кажется, у Шавката Рахмонова (18-0) появился новый потенциальный соперник в UFC. По крайней мере, американец Колби Ковингтон (17-4) изъявил желание разделить клетку с непобежденным казахстанцем. Корреспондент Vesti.kz - о развитии событий вокруг выступления Шавката на турнире UFC 310.

Последний номерной турнир года пройдет в Лас-Вегасе ровно через месяц, в ночь с 7 на 8 декабря. После срыва титульного боя против Белала Мухаммада (24-3-0-1), по причине травмы чемпиона, нового соперника у Шавката пока нет. Была и сохраняется вероятность, что на замену может выйти экс-чемпион Камару Усман (20-4), но теперь в списке желающих есть и Ковингтон.

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36-летний Ковингтон не дрался столько же, сколько и Шавкат. Они оба выступали на одном турнире, в декабре прошлого года. Шавкат тогда финишировал Стивена Томпсона, а Колби проиграл решением в главном бою вечера на тот момент владевшему поясом чемпиона Леону Эдвардсу.

Долгое время о Колби не было слышно. В принципе, фанаты уже привыкли, что он не из тех, кто часто возвращается в октагон. В последние годы у него было несколько простоев более чем в 12 месяцев.

И довольно неожиданно, что спустя неделю после новостей об отмене поединка Мухаммад - Рахмонов, Колби решил бросить вызов Шавкату:

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Есть основания полагать, что на решение американца в той или иной степени повлияла победа Дональда Трампа на выборах Президента США. Колби давно знают как ярко выраженного сторонника Трампа, а политик даже посещал бои с его участием. В прошлом году он, по приглашению Колби, был на турнире, где бился в том числе Рахмонов. Получается, он видел в деле и казахстанца.

Возвращение Трампом статуса президента могло вдохновить Ковингтона на новые подвиги. Возможно, что он хочет как можно скорее сделать несколько громких заявлений, чтобы и публично поздравить Трампа, и заработать на этом еще больше популярности и хайпа.

Выйти в клетку в таком громком бою на столь большом турнире, сразу же после того, как Трамп вновь стал Президентом - важная цель Ковингтона. И не менее важно будет одержать в этом поединке победу.

Конечно, мы можем только гадать, связаны ли эти события с решением Колби на самом деле, но мне кажется, что результаты выборов сподвигли Ковингтона на активные действия. К чему же это приведет - открытый вопрос.

Отметим, в феврале сообщалось, что UFC держит в разработке бой между Рахмоновым и Ковингтоном. Однако позже американец опроверг данную информацию, заявив, что он все еще травмирован.

В прошлом году Рахмонова просили описать Колби парой слов, на что он со смехом сказал "Собака Трампа".

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©️