Топовый боец PFL сделал прогноз на бой Рахмонова и Гэрри
Топовый ирландский боец PFL Пол Хьюз поделился ожиданиями от поединка между Шавкатом Рахмоновым и Ианом Гэрри, передают Vesti.kz.
Топовый ирландский боец PFL Пол Хьюз поделился ожиданиями от поединка между Шавкатом Рахмоновым и Ианом Гэрри, передают Vesti.kz.
Пятираундовый бой в полусреднем весе состоится в Лас-Вегасе (США) утром в воскресенье, 8 декабря, в рамках турнира UFC 310. Хьюз имеет опыт спаррингов с обоими бойцами.
"Я абсолютно уверен в том, что Иан победит его. Хотя, наверное, мне это не стоило говорить, потому что я тренировался с Шавкатом последние пару недель. Но в конце концов это лишь мое мнение, у каждого может быть свое мнение. Я на самом деле думаю, что Иан выйдет и выиграет. Да, определенно он победит", — цитирует Хьюза Bloody Elbow.
Шавкат Рахмонов провел 18 боев в ММА и одержал 18 досрочных побед. На счету Иана Гэрри 19 выигрышей в 19 поединках.
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