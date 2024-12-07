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Топовый боец PFL сделал прогноз на бой Рахмонова и Гэрри

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Топовый боец PFL сделал прогноз на бой Рахмонова и Гэрри ©UFC

Топовый ирландский боец PFL Пол Хьюз поделился ожиданиями от поединка между Шавкатом Рахмоновым и Ианом Гэрри, передают Vesti.kz

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Топовый ирландский боец PFL Пол Хьюз поделился ожиданиями от поединка между Шавкатом Рахмоновым и Ианом Гэрри, передают Vesti.kz

Пятираундовый бой в полусреднем весе состоится в Лас-Вегасе (США) утром в воскресенье, 8 декабря, в рамках турнира UFC 310. Хьюз имеет опыт спаррингов с обоими бойцами.

"Я абсолютно уверен в том, что Иан победит его. Хотя, наверное, мне это не стоило говорить, потому что я тренировался с Шавкатом последние пару недель. Но в конце концов это лишь мое мнение, у каждого может быть свое мнение. Я на самом деле думаю, что Иан выйдет и выиграет. Да, определенно он победит", — цитирует Хьюза Bloody Elbow.

Шавкат Рахмонов провел 18 боев в ММА и одержал 18 досрочных побед. На счету Иана Гэрри 19 выигрышей в 19 поединках.

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