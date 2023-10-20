Топ-боец UFC объяснил, за счет чего Усман может победить Чимаева

Бразильский боец Гилберт Бернс (22-6) поделился своими мыслями по поводу предстоящего боя на UFC 294 между американцем нигерийского происхождения Камару Усманом (20-3) и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым (12-0), сообщают Vesti.kz.

Турнир пройдет 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Их поединок станет соглавным событием ивента.

"Не просите меня назвать фаворита, - приводит слова Бернса vRINGe.com. - В этом бою очень непросто выбрать. Думаю, шансы здесь примерно 50/50. Небольшое преимущество отдам Хамзату, ведь он готовился к бою с монстром-средневесом Пауло Костой. А еще потому, что он огромный и тяжелый. Но я все равно считаю, что это конкурентный бой. Хамзат, пожалуй, более голоден. Он хочет сделать заявление, хочет стать чемпионом. Он умеет драться. Но это не значит, что нужно списывать со счетов Камару. Ведь и он тоже хорош".

Бернс перечислил преимущества Усмана:

"Во-первых, у него нереальный опыт пятираундовых поединков. Так что даже на коротком уведомлении его не испугаешь трехраундовым боем. Поверьте, он будет готов на три раунда. Во-вторых, ему не нужно париться о весогонке. А это важно. Как по мне, эти моменты делают бой конкурентным".

Напомним, что UFC 294 возглавит бой легковесов между россиянином Исламом Махачевым (24-1) и австралийцем Александром Волкановски (26-2). Махачев будет защищать свой чемпионский пояс.

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