Топ-5 или пояс UFC? Эксперт обозначил перспективы Алмабаева в бою с Морено

Звёздный боец UFC Брэндон Морено стилистически удобный соперник для казахстанца Асу Алмабаева. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал Михаил Краймер, автор канала "Вестник ММА", который первым сообщил об организации поединка.

Бой между экс-чемпионом Морено (23-9-2) и казахстанцем Алмабаевым (23-3) состоится на турнире UFC в Мехико (Мексика) 1 марта 2026 года. Это будет домашний ивент для 32-летнего Морено.

Асу Алмабаев получил громкий бой с двукратным чемпионом UFC

"Во-первых, есть вероятность, что этот бой станет главным поединком вечера и будет пятираундовым. На данный момент информация уточняется, но вероятность такая есть. Это вносит некоторые коррективы, и это нужно держать в голове. Морено - экс-чемпион UFC, человек, который пять раз дрался за титул UFC, который собрал большое количество бонусов. Кроме того, это один из самых узнаваемых бойцов наилегчайшего веса, потому что он имеет классный образ - боевой ботаник, гик, парень, который любит Lego, любит тренироваться, с такой, довольной няшной внешностью. Но, при этом, обладающий очень высоким бойцовским IQ, хорошими скиллами и чемпионским характером".

"Определённо, это риск, причём риск довольно серьёзный. Но в данном случае это оправданный риск. Морено сейчас идёт четвёртым номером в рейтинге UFC. Помимо этого, он ещё и достаточно удобен для Асу в плане его скиллов. Потому что Брэндон бьёт не очень сильно, да, он живучий, техничный, но он не дерётся агрессивно. У Алмабаева были проблемы, когда против него были агрессивные соперники, но когда человек бьётся на технику, то Асу может задавить своей борьбой. В принципе, его скиллов в борьбе должно хватить на Морено. Но есть и нюансы. Это всё будет проходить в Мехико, в месте, где стены будут помогать Морено. Турнир в Мексике, Морено - человек, который, собственно, представляет Мексику, его там любят. Асу придётся лететь туда много часов, сейчас он уже не успеет пройти полноценный лагерь в США. Если и вылетать туда, то нужно делать это уже достаточно скоро, чтобы хотя бы недельки четыре зацепить там. Он около месяца тренировался в Катаре перед турниром UFC. Не знаю, насколько Асу успел отдохнуть. С другой стороны, и Морено не успел отдохнуть после своего крайнего поражения. Поражения обидного, досрочного".

Михаил считает, что Асу рискует, выходя на бой с Морено, но это нужный, полезный риск для карьеры казахстанца.

"Если Асу сможет победить, то он определённо не станет первым претендентом, потому что совсем недавно Морено, который шёл на победной серии, проиграл Тайре. Но Асу себя точно заводит в топ-5 UFC. Просто сейчас там много народу: есть Хоригучи, есть Тайра, есть сам Пантожа. Его титульный бой закончился не тем, чем должен заканчиваться поединок, травма сыграла роль. Есть ещё победитель пары Ройвал - Капе (бой состоится на этой неделе). Это риск для Асу, на который нужно идти. Он не молодеет, как и мы все, у него есть шанс очень быстро пройти к титулу. Если он победит, то в 2026 году нам точно стоит ждать его титульного боя. Может быть, на крайняк, ещё одного боя. Либо он может победить, подождать, а потом уже получить возможность (подраться за пояс). И очень круто, что он воспользовался шансом, ведь только так он сейчас может заработать титульный бой", - цитирует слова Краймера Vesti.kz.

Несмотря на громкий бой и высокие ставки, Асу вряд ли получит звание главного претендента в случае победы над мексиканцем. Этому есть объяснение.

Отметим, что Морено занимает четвёртое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC, а Алмабаев находится на седьмой позиции.

На прошлой неделе Брэндон впервые в карьере проиграл досрочно - его нокаутировал японец Тацуро Тайра (18-1). Что касается 31-летнего Асу, то он идёт на серии из двух побед.

