Кто станет кошмаром для Махачева в новом дивизионе? Это не Рахмонов или Мухаммад

Легендарный рефери UFC Джон Маккарти поделился мнением о потенциально самом сложном противнике для чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, если россиянин решит подняться в полусредний дивизион, передают Vesti.kz.

Интересно, что Маккарти таковым считает не действующего чемпиона полусреднего веса американца палестинского происхождения Белала Мухаммада, а Шона Брэди из США.

"Ислам Махачев невероятно хорош! Я по-прежнему считаю, что многие недооценивают его. Но если говорить о самом сложном оппоненте для него в полусреднем весе, то это, без сомнения, Шон Брэди. Исламу придется серьезно постараться, чтобы перевести его в партер. Это будет крайне непросто. Даже его фирменные проходы в ноги, которые он выполняет мастерски, не так легко сработают против Брэди. А если бой все же окажется на земле, Шон не позволит провести ему ручной треугольник или другие коронные приемы Ислама", - цитирует Маккарти Sport24.

На данный момент в профессиональном ММА Махачев провел 28 боев и одержал 27 побед. На счету Брэди 18 выигрышей в 19 поединках.

Ранее не исключался бой Махачева против казахстанца Шавката Рахмонова в случае перехода россиянина в полусредний вес.

В декабре 2024-го Рахмонов должен был провести титульный бой против Мухаммада. Однако поединок сорвался из-за проблем со здоровьем у Белала. Вместо него казахстанец встретился с ирландским проспектом Иэном Гэрри и одержал победу единогласным решением судей после пяти раундов.

Бой с Мухаммадом был перенесен на май 2025 года, но на этот раз уже сам Шавкат вынужден был отказаться от поединка, не успев восстановиться от травм.

Теперь титульный шанс получит австралиец Джек Делла Маддалена, который сразится с Белалом. Победитель этой схватки в дальнейшем проведет защиту пояса против Рахмонова.