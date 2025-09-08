Стала известна причина первого поражения бойца в UFC

Бразильский средневес Кайо Борральо (17-2) впервые в карьере потерпел поражение в UFC. Это произошло в главном событии турнира UFC Fight Night 258, который прошёл в минувшие выходные в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

Борральо уступил по очкам французу кумыкского происхождения Нассурдину Имавову (17-4), для которого это 17-я победа в профессиональной карьере при четырёх поражениях.

Главный бой обернулся первым поражением в UFC

Американский боец Шон Стрикленд (29-7), который хорошо знает Борральо по спаррингам, прямо указал на причину поражения:

"Кайо — мой приятель, но он идиот. Он тренировался с нами и был совершенно бесполезен.

Я спросил его: "Что с тобой не так?"

Кайо ответил: "Я на сушке, я запасной".

То есть ты отказываешься от 4 недель лагеря, сидишь на сушке дважды в неделю, при том что у тебя скоро бой?

Кто бы тебе это ни посоветовал, пожалуйста, ударь его".

Caio is my buddy but hes an idiot. He trained with us and was useless.



Me "whats wrong with you"

Caio "Im cutting, im an alternate"



So you're giving up 4 weeks of your camp cutting weight twice while having a fight coming up?



Whoever told you to do that, please hit him — Sean Strickland (@SStricklandMMA) September 7, 2025

До этого поражения Борральо выиграл все семь боёв в UFC. В рейтинге дивизиона он занимает седьмое место, тогда как Имавов — второй. Чемпионом среднего веса остаётся Хамзат Чимаев (15-0) из ОАЭ, который в августе отобрал титул у южноафриканца Дрикуса Дю Плесси (23-3).