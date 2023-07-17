В США разобрали дебютный бой казахстанца Азата Максума в UFC

Американский журналист Джек Маккаферри прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу казахстанца Азата Максума (17-0) в дебютном бою в UFC. Также эксперт назвал правильный исход боя.

Максум с победы дебютировал в мировом промоушене, одержав победу над американцем Тайсоном Нэмом (21-14-1) раздельным решением судей - 29:28, 28:29, 29:28. Поединок наилегчайшего веса прошел на турнире UFC on ESPN 49 (UFC Vegas 77) в Лас-Вегасе (Невада, США). Видео полного боя можно посмотреть здесь.

"Очень близкий бой. Чувствовалась скованность дебютанта. Ему нужно научиться справляться с волнением. Тем не менее, я увидел его победу. Он сделал больше для итогового успеха, но устал в конце схватки. Бой показал недостатки казахстанца, которые необходимо искоренить для дальнейшего роста. Еще рано говорить о перспективах, нужно посмотреть еще пару боев с его участием", - отметил Маккаферри.

28-летний боец пришел в UFC с рекордом 16-0, и всего четыре боя с его участием дошли до судейского решения.

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