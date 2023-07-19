В США назвали ключевую особенность Асу Алмабаева перед дебютом в UFC

Американский журналист Джек Маккаферри прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий дебют казахстанского бойца Асу Алмабаева (17-2) в UFC. Также эксперт назвал сильные стороны его соперника из Ямайки - Оде Осборна (12-5).

Их поединок состоится 5 августа этого года в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Обо бойца выступают в лимите легчайшего веса.

"Очень сложно делать прогноз на этот бой, так как я не в полной мере представляю, насколько силен казахстанский боец. Если он попал в UFC без участия в претендентской серии - это говорит о его определенных навыках. Однако бой против Осборна будет определяющим. Оде не является представителем элиты дивизиона, но он способен победить многих бойцов. Это непростое испытание для дебютанта. Если казахстанцу удастся его выдержать, то можно говорить о перспективах в лиге", - отметил Маккаферри.

Алмабаев уже улетел в США для подготовки к дебюту в UFC, а в сети появились видео его тренировочного лагеря.

Добавим, что Осборн провел в UFC уже семь боев: четыре победы и три поражения. Он дрался сразу с несколькими соперниками другого казахстанца Жалгаса Жумагулова - это Джером Ривера (10-6), Чарльз Джонсон (13-5), Манел Капе (18-6) и Тайсон Нэм (21-13-1).

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