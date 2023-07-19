Появилось видео подготовки казахстанского бойца к дебюту в UFC

В Сети появилось видео тренировки Асу Алмабаева, передают Vesti.kz. Казахстанский боец смешанных единоборств проводит подготовку к своему дебютному бою в UFC.
5 августа в Нэшвилле (штат Теннесси, США) Алмабаев проведет свой первый бой под эгидой мирового промоушена. Соперником казахстанца станет 31-летний ямайский боец Оде Осборн, который выступает в UFC с 2020-го года.
Алмабаев уже находится в США, где и проводит свои тренировки.
Отметим, что в своем первом бою казахстанец встретится в октагоне с представителем Ямайки Оде Осборном на турнире UFC Fight Night 225, который состоится в Нэшвилле (штат Теннесси). Главным событием вечера станет бой между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном.
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