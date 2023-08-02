В США назвали главное препятствие Асу Алмабаева для победного дебюта в UFC

Американский обозреватель мира единоборств Стивен Дункан назвал корреспонденту Vesti.kz фаворита в бою казахстанца Асу Алмабаева (17-2) и Оде Осборна (12-5) из Ямайки. Также эксперт отметил ключевой момент противостояния.

Их поединок состоится 5 августа этого года в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Оба бойца выступают в лимите легчайшего веса.

"Думаю, Алмабаев лучше практически во всем. Просто он должен доказать это в своем дебютном матче. Если он сможет справится с волнением и пережить первый раунд против Оде, то сможет победить соперника. Я считаю его фаворитом. Дальше будет намного сложнее. Но в этом бою ставлю на казахстанца", - отметил Дункан.

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Алмабаев уже прошел тренировочный лагерь в США. Отметим, что Осборн провел в UFC уже семь боев: четыре победы и три поражения. Он дрался сразу с несколькими соперниками Жумагулова - это Джером Ривера (10-6), Чарльз Джонсон (13-5), Манел Капе (18-6) и Тайсон Нэм (21-13-1).

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