"Не пропусти!". UFC сделал официальное заявление о дебютном бое казахстанца

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UFC анонсировал дебют казахстанского бойца Асу Алмабаева (17-2) в промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Дебютный поединок казахстанца пройдет 5 августа в стенах Bridgestone Arena в Нэшвилле (штат Теннесси, штат США). Алмабаев померится силами с представителем Ямайки Оде Осборном (12-5) в лимите легчайшего веса.
"Дебютант из Казахстана! В это воскресенье на UFCNashville впервые в октагон выйдет Асу Алмабаев. Его соперником станет ветеран UFC - Оде Осборн. Не пропусти!", - гласит подпись к публикации промоушена в Instagram.
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