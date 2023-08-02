Сорвавшийся соперник Рахмонова показал травму, извинился перед казахстанцами и предложил другую дату для боя в UFC

Американский боец UFC Келвин Гастелум записал видеообращение на своем канале в YouTube, сообщают Vesti.kz. Он попросил прощения у Шавката Рахмонова и других казахстанцев за срыв боя и предложил другую дату.

Напомним, накануне Гастелум заявил, что поединок, запланированный на 16 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США), не состоится, так как он получил травму.

В своем видеообращении американец показал травмированный нос и заявил, что непростое решение пришлось принять из-за врачей.

"К сожалению, мне пришлось принять тяжелое решение - отменить бой с Шавкатом Рахмоновым. Это бой, который я действительно хотел. На видео это выглядит не так ужасно, но врачи запретили подвергать мое лицо какому-либо контакту.

Все хотели этот бой, я извиняюсь перед всеми. Хотелось бы перенести этот бой на ноябрь. Но я не знаю, пойдут ли на это Шавкат и его команда. Посмотрим, что будет. Надеюсь, получится. Если же нет, - никаких проблем. Я все понимаю, он не обязан меня ждать ни при каких обстоятельствах.

Приношу свои извинения Шавкату Рахмонову и его команде, а также всем казахстанцам, которые с нетерпением ждали этого боя. Я видел, как они без конца писали мне в социальных медиа, устроили настоящий захват. Это вызвало у меня вопросы о моей собственной фанбазе, им следовало поактивнее меня поддерживать (смеется).

Я ужасно себя чувствую из-за срыва поединка. Надеюсь, нам удастся его перенести на ноябрь. А если нет, то я все пойму", - сказал Гастелум.

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