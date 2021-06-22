Соперник Жумагулова по третьему бою в UFC оценил уровень казахстанца и пригрозил ему нокаутом

Американский боец смешанных единоборств (VVF) Джером Ривера (10-5) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым (13-5), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой состоится в рамках турнира UFC 264, который пройдет 11 июля в Лас-Вегасе (США). Для Жумагулова этот бой станет третьим в UFC, два своих предыдущих казахстанец проиграл решениями судей.

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- Жумагулов - крепкий парень. По нему не скажешь, что он особо техничный. Большинство его поединков прошли в России или Европе. Думаю, он получил несколько решений судей в свою пользу, потому что он "домашний боец". Он невысокий боец, и я люблю драться с низкорослыми парнями. Я с нетерпением жду возможности продемонстрировать свою ударку, а также борьбу. Думаю, он считает себя более хорошим борцом и будет стараться выполнять тейкдауны. Но я намерен удивить многих, - сказал Ривера в интервью All Access MMA.

Также американец отметил важность предстоящего поединка с Жумагуловым. Пока Ривера не познал вкус победы под эгидой UFC.

- Я думаю, что остановлю Жалгаса. Я ожидаю, что он будет навязывать мне высокий темп. Я считаю, что смогу остановить все его тейкдауны и сбить этого парня с ног. Я хочу его сломать. Я более искусный грэпплер, и в моем арсенале есть сабмишны. К тому же я более техничный как ударник. Я выйду и добьюсь досрочной победы.

Навряд ли победа поможет мне войти в рейтинг, но впечатляющий финиш поможет мне сохранить работу. Я стартовал в UFC с тремя поражениями. Многие на моем месте даже не получили бы четвертый шанс. Но я показал, что готов выйти и сразиться, когда мне позвонили. Поэтому я планирую нокаутировать этого парня и показать эффектное выступление. Это поможет мне катапультироваться к более значимым поединкам с бойцами из рейтингов.

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