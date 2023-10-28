Сменит весовую категорию? Стали известны планы Рахмонова в UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) не задумывается над сменой весовой категории. Об этом в интервью YouTube-каналу "Вестник ММА" рассказал главный тренер команды DAR Pro Team Азиз Разыев, передают Vesti.kz.

В ходе беседы с журналистом была затронута тема перехода Хамзата Чимаева (13-0) в среднюю весовую категорию. После этого интервьюер поинтересовался, а нет ли у Шавката планов перейти в дивизион до 84 килограммов.

"Нет, ему комфортно, он спокойно делает 77 килограммов. Да и куда забегать, у него еще очень много работы в этом весе. Нет смысла. Он даже об этом не думал, мы с командой это не обсуждали. Потому что понимаем, что у него очень много работы в этом весе, есть определенные задачи", - пояснил тренер.

Ранее Разыев сравнил уровень бойцовского IQ Чимаева и Рахмонова, а также рассказал хорошие новости о скором возвращении Асу Алмабаева (18-2).

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