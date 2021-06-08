"Сказал себе, что не могу проиграть". Исмагулов - о тяжелом возвращении и предстоящих боях казахстанцев в UFC

Казахский боец из России Дамир Исмагулов в интервью You-Tube каналу Территория ММА рассказал о сложной подготовке к бою после длительного простоя, передает корреспондент Vesti.kz. В ходе беседы он прокомментировал свой первый нокдаун в UFC, а также сделал прогноз на предстоящие бои казахстанцев в промоушене.

В мае Исмагулов провел первый бой после двухлетнего перерыва и решением судей выиграл у дебютанта промоушена из Бразилии Рафаэля Алвеса, побывав по ходу боя в нокдауне.

- Было тяжело драться после двухлетнего перерыва. Подготовка к бою была очень сложная. Физически я был готов на 60 процентов. Однако ментально я подключился максимально. Если раньше я подключал силу воли в последние моменты, то на этот раз я использовал весь свой потенциал. Я начал плавно, но где-то пропустил. У него были заготовки. В первом раунде я пропустил удар и оступился. Там был такой удушающий. На первых минутах почувствовал, что он постарается закончить. И я себе сказал, что я не могу проиграть. Не сейчас. В последующих раундах я контролировал ситуацию. Никогда не было, чтобы я уставал, но в конце все забилось. Я не знаю, почему. К этому моменту я понимал, что забрал два раунда и третий - сушил. Действовал аккуратно, - отметил Исмагулов.

О тренировочном процессе

- В период пандемии многие залы закрыты. Я посмотрел на подход к тренировкам в США и понял, что там было бы классно готовиться. Однако нужно подобрать команду себе в США. В идеале было бы хорошо поехать со своей командой. Хороший коллектив - это залог успеха. Мои тренеры - одни из самых лучших.

О предстоящих боях Шавката Рахмонова, Жалгаса Жумагулова и Сергея Морозова.

- У Шавката - это возрастной ветеран. Я думаю, что он с легкостью пройдет - проблем не будет. Всегда очень сложно драться с дебютантами. Они приходят голодные - глаза горят. С ветеранами проще. У них не стоит задача выиграть любыми способами. Только те, кто на победной серии или на грани вылета, они опасны. У Жако соперник с тремя поражениями. Возможно, он не тянет уровень промоушена или соперники были очень хорошие. Он будет цепляться за свой шанс. У Жако также. Я говорил с ним, сказал, что ему не нужно думать о давлении. Нужно выжать себя по максимуму и отработать. По Морозу скажу, что он проиграл Умару еще до боя. То ли UFC на него повлияло. Очень тяжело, ведь давление колоссальное. Все спортсмены из СНГ дерутся почти одинаково. Мой совет - не важно, кто стоит на против тебя. Нельзя думать о том, что проиграю и кто-то скажет что-то. В подготовке должно быть тяжело. Ты должен ненавидеть весь этот мир.

Напомним, что Рахмонов проведет поединок с бразильцем Мишелем Празересом, Жумагулов встретится с Джеромом Риверой из США, а Морозову будет противостоять немецкий файтер ливанского происхождения Халид Таха.

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