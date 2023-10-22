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Скандалище разгорелось на турнире UFC 294. Вмешались Уайт и служба безопасности

Скандалище разгорелось на турнире UFC 294. Вмешались Уайт и служба безопасности
©UFC

Поединок в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым (17-1-1-1) и бразильцем Джонни Уокером (21-7-0-1) в главном карде турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) был остановлен в первом раунде. Бой был признан несостоявшимся, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спустя три с половиной минуты после старта поединка Анкалаев нанес непредумышленный запрещенный удар коленом в голову Уокера. В итоге бой был остановлен, а бразильцу дали время, чтобы прийти в себя. Доктор осмотрел бойца, и в итоге было принято решение завершить противостояние. Они посчитали, что Уокер не готов к продолжению боя.

Бойцы были разъярены этим решением. Уокер начал толкать рефери, и тут же на помощь подоспела служба безопасности. Под гул публики и призывы продолжать бой Анкалаев и Уокер хотели возобновить поединок без соответствующего разрешения, но в итоге в клетку зашло еще больше охранников, президент промоушена Дана Уайт, октагон-анонсер Брюс Баффер и другие. Только коллективно им удалось успокоить бойцов.

В итоге бой был признан несостоявшимся. Отметим, что это уже второй поединок в рамках UFC 294, который завершился таким образом.

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Метки:
MMA UFC Россия Дагестан ОАЭ Бразилия

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