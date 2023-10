Невероятным исходом завершился поединок бойца UFC с рекордом 14-0

Неожиданным результатом завершился бой между английским файтером афганского происхождения Джавидом Башаратом (14-0-0-1) и американцем Виктором Генри (23-6-0-1) на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Он был признан несостоявшимся после остановки во второй пятиминутке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором раунде 28-летний Башарат нанес неумышленный, но акцентированный удар в пах 36-летнему Генри. В итоге поединок между двумя представителями легчайшего веса был остановлен досрочно - американец не мог прийти в себя после неприятнейшего болезненного попадания.

