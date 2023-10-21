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Популярного казахстанского блогера финишировали на турнире по ММА

Популярного казахстанского блогера финишировали на турнире по ММА
©Instagram/upu4uk_show

Казахстанский блогер и боец Адилет Айтжанов (1-1) потерпел поражение на турнире OCTAGON 51 в Алматы. Он бился с файтером из Азербайджана Намиком Агабалаевым (3-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний актюбинец Айтжанов, которого пользователи соцсетей знают по прозвищу Упучук, проиграл в первый раз в карьере. 19-летний Агабалаев из Азербайджана финишировал казахстанца удушающим приемом треугольник в середине первого раунда.

Любопытно, что в июне этого года Агабалаев проиграл другому известному казахстанцу - актеру и бойцу Асылхану Толепову (2-0). Тот поединок завершился единогласным решением судей.

Прямую трансляцию турнира OCTAGON 51 с двумя титульными боями можно посмотреть здесь.

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Метки:
MMA Казахстан Алматы Актобе Азербайджан

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