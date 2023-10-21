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Прямая трансляция турнира Octagon 51 с двумя титульными боями

Прямая трансляция турнира Octagon 51 с двумя титульными боями
©instagram.com/octagonleague/

Сегодня, 21 октября, в Алматы во дворце спорта имени Балуана Шолака состоится турнир по смешанным единоборствам OCTAGON 51, сообщают Vesti.kz.

Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона в полулегком весе между Фарходом Давлятовым (7-2) из Таджикистана и Мухамаджоном Курбановым (11-4) из Узбекистана.

В соглавном событии в бою за титул чемпиона в женском наилегчайшем весе сойдутся россиянка Александра Савичева (4-1) и представительница Казахстана Анастасия Дюжикова (7-2).

Полный кард OCTAGON 51:

MAIN EVENT
🏆 Бой за титул чемпиона в полулегком весе:
Фарход Давлятов (7-2, Таджикистан) vs. Мухамаджон Курбанов (11-4, Узбекистан)

CO-MAIN EVENT
Бой за титул чемпиона в женском наилегчайшем весе:
Александра Савичева (4-1, Россия) vs. Анастасия Дюжикова (7-2, Казахстан)

Бой в промежуточном весе:
Рафаэль Селестино (12-4-1, Бразилия) vs. Керим Даидов (8-0, Казахстан)

Бой в полусреднем весе:
Нилсон Гомес (22-5, Бразилия) vs. Шохасан Мирзаматов (10-3, Узбекистан)

Бой в полусреднем весе:
Нуржигит Караев (11-10-1, Кыргызстан) vs. Бауыржан Куанышбаев (15-5, Казахстан)

Бой в легчайшем весе:
Варшам Геворгян (14-7, Армения) vs. Ерасыл Шукатаев (11-4, Казахстан)

Бой в наилегчайшем весе:
Амирхон Атохонов (5-2, Таджикистан) vs. Сатбек Есенгельдин (5-2, Казахстан)

Бой в полусреднем весе:
Ясер Ашаери (3-3, Иран) vs. Рашид Дагаев (6-2, Казахстан)

Бой в наилегчайшем весе:
Дауд Моазени (2-2, Иран) vs. Еламан Сейтхан (1-0, Казахстан)

Бой в полулегком весе:
Сыймык Элдияр уулу (2-1, Кыргызстан) vs. Тимур Куаныш (3-0, Казахстан)

Бой в наилегчайшем весе:
Намик Агабалаев (2-1, Азербайджан) vs. Адилет "Упучук" Айтжанов (1-0, Казахстан)

Бой в наилегчайшем весе:
Аслиддин Одилов (3-2, Узбекистан) vs. Жасулан Меирманов (2-0, Казахстан)

Бой в легчайшем весе:
Мурад Ибрагимов (1-0, Бахрейн) vs. Бекназар Есенбаев (1-0, Кыргызстан)

Трансляция турнира состоится на YouTube-канале организации. Начало в 17:00.

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта

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