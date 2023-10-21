Хабиб обратился к Махачеву перед реваншем с Волкановски

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к своему другу и действующему обладателю пояса в легком весе Исламу Махачеву (24-1) перед его поединком с австралийцем Александром Волкановски (26-2). Их бой-реванш пройдет уже ближайшей ночью, передает корреспондент Vesti.kz.

"Младший только вперед 👊 #UFC294 Ты многое прошел в этом спорте🔝", - написал Хабиб у себя в Instagram.

Напомним, что поединок между Махачевым и Волкановски возглавит турнир UFC 294, который пройдет уже сегодня, 21 октября, в Абу-Даби (ОАЭ). Главный бой вечера начнется в 02:00 по времени Астаны.

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