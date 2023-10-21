12-0! Звездный боец ММА ярко дебютировал в UFC

Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов (12-0) успешно дебютировал в лучшем промоушене мира. Его противостояние с бразильцем Бруно Силвой (23-10) открывал предварительный кард турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился победой 29-летнего россиянина, которого фанаты знают как Шару Буллета. Бой завершился победой Магомедова единогласным решением судей - 30:27.
Теперь на счету Шарабутдина 12 побед в 12 профессиональных поединках. Это был его первый бой в UFC. Что касается 34-летнего Силвы, то он потерпел второе поражение подряд.
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