Шокировавший Нурмагомедова казах узнал дату следующего боя в UFC

Менеджер Саят Абдрахманов, раскрыл дату следующего поединка бойца легчайшего веса из Казахстана Бекзата Алмахана (11-2) в UFC, передает Vesti.kz.

В марте текущего года Алмахан провел свой дебютный бой в UFC, в котором уступил единогласным решением судей российскому проспекту Умару Нурмагомедову (18-0).

"Бекзат, к сожалению, травмировал колено в поединке с Умаром, сделал операцию, провел реабилитацию. Сейчас он здесь, в Таиланде, на сборах. И уже в феврале готов вернуться. Поэтому ждем его возвращения. В следующий раз, как нам обещали, соперник будет попроще (улыбается), - сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу "Ушатайка".

Напомним, что Алмахан в том поединке отправил Умара в нокдаун, но затем проиграл раздельным решением судей, получив травму ноги. После этого казахстанец перенес операцию.

Сенсацией завершился бой казахстанского чемпиона за пояс





