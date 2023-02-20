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Шавкат Рахмонов высказался о поединке с Хамзатом Чимаевым

Шавкат Рахмонов высказался о поединке с Хамзатом Чимаевым
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец смешанных единоборств UFC Шавкат Рахмонов в интервью Sportskeeda MMA Originals прокомментировал возможность поединка против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В прошлом году Чимаев жестко оскорбил Рахмонова за то, что тот сказал, что не впечатлен его навыками. Тогда Хамзат назвал казахстанского файтера чурбаном. Позже конфликт был исчерпан.

"Вам надо у него самого узнать, будет ли он драться в полусреднем весе. Конечно, легче гонять в 84. Это зависит от него, что он хочет - титул в полусреднем или драться в среднем? Я думаю, в среднем весе Хамзат минимум будет в топ-5.

Буду ли я разочарован, если наш бой с Хамзатом не случится? Да нет, почему? Мы никуда не убежим, если бой у нас будет. Если не будет, ничего страшного. У меня только спортивный интерес, а так лишнего такого ничего нет", - сказал Шавкат.

Напомним, Рахмонов следующий поединок проведет 4 марта против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе. Ранее казахстанец сделал заявление о бое с этим соперником.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Чимаев Хамзат

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