Шавкат Рахмонов вошел в топ-10 молодых проспектов UFC

Казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (15-0) входит в десятку самых молодых рейтинговых проспектов UFC. Из всех топовых представителей своего дивизиона "Номад" является самым молодым атлетом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сейчас Шавкату 27 лет, и это позволяет ему быть самым молодым в рейтинге полусреднего веса. Хамзат Чимаев (11-0) появился на свет на пять месяцев раньше. Остальные бойцы этого дивизиона заметно старше.

Самым молодым бойцом-мужчиной в рейтингах UFC является представитель легчайшего веса из Китая Сонг Ядонг (19-6-1-1). Девятому номеру весовой категории до 61 килограмма все еще 24 года. Он на месяц младше 15-го номера средневесов Эдмена Шахбазяна (11-3). Топ-3 молодых рейтинговых проспектов замыкает 15-й номер полулегковесов Илия Топурия (12-0).

Самые молодые рейтинговые бойцы в мужских дивизионах UFC:

Наилегчайший - Су Мудаержи (Китай, 26 лет).

Легчайший - Сонг Ядонг (Китай, 24 года).

Полулегкий - Илия Топурия (Испания, 25 лет).

Легкий - Арман Царукян (Россия, 25 лет).

Полусредний - Шавкат Рахмонов (Казахстан, 27 лет).

Средний - Эдмен Шахбазян (США, 24 года).

Полутяжелый - Джимми Крут (Австралия, 26 лет).

Тяжелый - Том Аспинэлл (Англия, 29 лет).

Как видим, здесь выделяются бойцы из Китая, а также выходцы из Закавказья. Топурия проживает и представляет Испанию, но имеет грузинское происхождение. У Царукяна и Шахбазяна армянские корни, но представляют они Россию и США соответственно.

Общий топ-15 молодых рейтинговых бойцов UFC выглядит следующим образом:

1. Сонг Ядонг - 24 года, легчайший вес.

2. Эдмен Шахбазян - 24 года, средний вес.

3. Илия Топурия - 25 лет, полулегкий вес.

4. Арман Царукян - 25 лет, легкий вес.

5. Джимми Крут - 26 лет, полутяжелый вес.

6. Су Мудаержи - 26 лет, наилегчайший вес.

7. Нассурдин Имавов - 27 лет, средний вес.

8. Джек Шор - 27 лет, легчайший вес.

9. Шон О'Мэлли - 27 лет, легчайший вес.

10. Шавкат Рахмонов - 27 лет, полусредний вес.

11. Брайс Митчелл - 27 лет, полулегкий вес

12. Хамзат Чимаев - 28 лет, полусредний вес.

13. Мовсар Евлоев - 28 лет, полулегкий вес.

14. Арнольд Аллен - 28 лет, полулегкий вес.

15. Брэндон Морено - 28 лет, наилегчайший вес.

Большая часть этих бойцов занимают места с 10-го по 15-е. Высоко в рейтинге располагается Чимаев, замыкающий топ-3 в полусреднем весе. Чемпионом из них успел стать лишь мексиканец Морено из наилегчайшей категории.

Если же рассмотреть и бойцов из женского ростера, то самой молодой рейтинговой представительницей была бы американка Эрин Блэнчфилд (9-1). Она замыкает топ-15 наилегчайшего веса - в мае ей исполнилось всего 23 года. В этом же дивизионе выступает 25-летняя Мария Агапова (10-3) из Казахстана.

Напомним, что в воскресенье, 26 июня, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет четвертый бой Рахмонова в промоушене. Его противостояние с американцем Нилом Мэгни (26-8) начнется ориентировочно в 10:00 по времени Нур-Султана.

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Фото: UFC©️