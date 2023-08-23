Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Шавкат Рахмонов узнал свое место в обновленном рейтинге UFC

Шавкат Рахмонов узнал свое место в обновленном рейтинге UFC
©ufc.com

Изменения произошли в рейтинге полусреднего веса UFC, где выступает казахстанец Шавкат Рахмонов, сообщают Vesti.kz.

Так, ирландский боец Иэн Мачадо поднялся с 13-го на 11-е место. Это произошло после победы единогласным решением судей над американцем Нилом Мэгни.

При этом Мэгни и Кевин Холланд потеряли по одной позиции, расположившись на 12-м и 13-м местах соответственно.

Рахмонов сохранил за собой шестую строчку.

Шавкат Рахмонов "согласился" на бой с Дастином Порье

Возглавляет рейтинг Камару Усман, за ним следуют Колби Ковингтон и Белал Мухаммад. Поясом чемпиона владеет Леон Эдвардс. 

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Рейтинг

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 12:23
UFC
©ufc.com Шавкат Рахмонов узнал свое место в обновленном рейтинге UFC
20 августа, 15:01
UFC
©UFC О’Мэлли захотел боя против чемпиона мира по боксу
20 августа, 14:05
UFC
©twitter.com/ufc Стерлинг высказался о поражении нокаутом от О'Мэлли на UFC 292
20 августа, 13:28
UFC
©twitter.com/ufc Шавкату Рахмонову выбрали непобежденного соперника в UFC
20 августа, 12:13
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Шавката Рахмонова обошли в уникальном рейтинге UFC
20 августа, 11:37
UFC
©UFC Видео нокаута в чемпионском бою UFC Алджамейн Стерлинг - Шон О'Мэлли
20 августа, 11:16
UFC
©UFC Нокаутом завершился чемпионский бой на UFC 292
20 августа, 11:01
UFC
©UFC Разгромом и защитой титула завершился соглавный бой на UFC 292
20 августа, 09:57
UFC
©twitter.com/ufc Бывший соперник Шавката Рахмонова был побит на UFC 292
19 августа, 12:55
UFC
©UFC Дастина Порье заподозрили в трусости после вызова Шавката Рахмонова
19 августа, 09:15
UFC
©"Чемпионат" Олег Тактаров провел первый бой за 15 лет
18 августа, 23:00
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Стало известно, когда Шавкат Рахмонов может подраться с топ-бойцом UFC
18 августа, 21:46
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 "Дай знать, где ты находишься". Шавкат Рахмонов обратился к Камару Усману
17 августа, 11:40
UFC
©UFC Звезду UFC привезут в Казахстан для титульного боя с казахом? Боец уже отреагировал
16 августа, 19:54
UFC
©instagram.com/khamzat_chimaev Дана Уайт сравнил Чимаева с Майком Тайсоном
16 августа, 18:19
UFC
©UFC Эксперт спрогнозировал уровень следующего соперника Рахмонова в UFC
16 августа, 12:08
UFC
©ufc.com В UFC выбрали топового соперника для Рахмонова
15 августа, 18:18
UFC
©instagram.com/khabib_nurmagomedov Хабиб Нурмагомедов прилетит в Казахстан
15 августа, 17:36
UFC
©instagram.com/darteam.kazakhstan "Жизнь прошла на базаре". Асу Алмабаев рассказал о победах ради родителей
15 августа, 15:49
UFC
©UFC UFC предложили соперников для Рахмонова
14 августа, 17:40
UFC
©instagram.com/darteam.kazakhstan Раскрыт уровень следующего соперника Алмабаева после победного дебюта в UFC
13 августа, 13:27
UFC
©instagram.com/thenotoriousmma Макгрегор анонсировал три своих боя в UFC
13 августа, 09:12
UFC
©instagram.com/ufc Определился победитель главного боя на турнире UFC Vegas 78
12 августа, 17:15
UFC
©Vringe Артем Резников предсказал участника чемпионского боя UFC из Казахстана
12 августа, 11:30
UFC
©CNN Дана Уайт назвал топ-5 бойцов в истории UFC
11 августа, 14:45
UFC
©социальные сети Глава UFC рассказал об организации боя Маск - Цукерберг
10 августа, 18:04
UFC
©mmajunkie.usatoday.com Асу Алмабаеву назвали сроки получения боя за титул UFC
10 августа, 12:41
UFC
©instagram.com/naiza.mma Тренер Алмабаева ответил, когда Асу подерется за чемпионский пояс UFC
10 августа, 12:20
UFC
©Кадр из видео "Оппозиция из топ-15". Стали известны сроки следующего боя Асу Алмабаева в UFC
9 августа, 21:01
UFC
©twitter.com/ufc Гэтжи высказался по поводу нокаута Порье

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus