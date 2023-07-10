Шавкат Рахмонов получил предупреждение от экс-чемпиона UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Камару Усман поделился мнением по поводу следующего соперника казахстанца Шавката Рахмонова (17-0), сообщают Vesti.kz.

Свой следующий бой Номад проведет в сентябре в Лас-Вегасе (США), а его соперником будет другой американец Келвин Гастелум (18-8). Отвечая на вопрос об уровне оппозиции Рахмонова, Усману заявил, что считает американца более чем достойным оппонентом для казахстанца.

"Келвин Гастелум и есть более громкое имя. Гастелум дрался за титул и побеждал нескольких чемпионов. Гастелум - большое имя, он умеет драться. Не забывайте, что его бой против Адесаньи стал одним из классических боев. Шавкат - молодой и опасный боец, который идет на безупречной серии, но помните, что Гастелум тоже вполне крут", - сказал экс-чемпион.

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Ранее Усман высказался по поводу потенциального боя с Рахмоновым. Оба бойца тренируется в одном зале.

Свой последний бой казахстанец провел в марте, когда в третьем раунде финишировал Джеффа Нила из США (удушение сзади в стойке). Гастелум же в апреле единогласным решением судей победил соотечественника Криса Кертиса.

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