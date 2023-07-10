Камару Усман назвал условие боя с Шавкатом Рахмоновым

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе американец Камару Усман ответил на вопрос о потенциальном поединке с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, сообщают Vesti.kz.

Оба бойца тренируется в зале Kill Cliff FC. По словам Усмана, он согласился бы на бой с Рахмоновым, если бы на кону стоял чемпионский пояс.

"Да, я бы принял этот бой, будь он титульным. В конце концов, каждый боец хочет стать чемпионом. Когда попадаешь в топы - тебе хочется стать чемпионом. Если я чемпион, то почему я должен отказывать кому-то в шансе стать чемпионом?! Но если этот бой не за титул - мы тренируемся у одного тренера, то зачем, какой в этом смысл?", - высказался Усман в беседе с журналистами.

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Добавим, что Камару возглавляет рейтинг UFC в полусреднем весе, где Рахмонов занимает шестое место.

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