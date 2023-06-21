Шавкат Рахмонов ответил на предложение топ-бойца UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов ответил на предложение американца Келвина Гастелума, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Рахмонов бросил ему вызов. Гастелум принял его и предложил дату боя а именно 16 сентября в Лас-Вегасе в честь дня независимости Мексики.

"Вроде есть желание у этого парня со мной драться по разам. Let's go", - ответил казахстанец.

Гастелум выступает на профессиональном уровне с 2010 года. Занимает 11-ю строчку среди средневесов UFC.

Ранее Гастелум сообщил, что возвращается в полусредний вес, и руководство UFC согласилось с его решением.

В апреле 2019 года Келвин единогласным решением судей уступил новозеландцу Исраэлю Адесанье в бою за титул временного чемпиона UFC в среднем весе.

Рахмонов занимает шестое место в рейтинге полусредневесов UFC.

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