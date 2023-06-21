Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Топ-боец UFC принял вызов Шавката Рахмонова и предложил дату боя

Топ-боец UFC принял вызов Шавката Рахмонова и предложил дату боя
©instagram.com/kgastelum

Американский боец UFC Келвин Гастелум принял вызов казахстанца Шавката Рахмонова, сообщают Vesti.kz.

Гастелум выступает на профессиональном уровне с 2010 года. Занимает 11-ю строчку среди средневесов UFC.

"Я вижу сообщение от Рахмонова. Можно было бы добавить чуть остроты.

Я принимаю твой вызов, Шавкат! И я готов предложить тебе дату. Дана Уайт собирается организовать грандиозный турнир 16 сентября в Лас-Вегасе - в честь Дня независимости Мексики.

Я вижу себя стилистическим кошмаром для Шавката. Когда он бросается в атаку, он выглядит сильно корявым, и я воспользуюсь этим. Я выброшу двоечку, повалю его за*ницу на землю и сделаю сабмишен.

Шавкат, есть дата, я принимаю вызов. Или это просто твое сообщение в "твиттере", просто гавкал на меня? Я серьезен, передай своим людям, что мы можем сделать это!", - сказал Гастелум в видео, опубликованном на его странице в соцсетях.

Ранее Гастелум сообщил, что возвращается в полусредний вес, и руководство UFC согласилось с его решением.

В апреле 2019 года Келвин единогласным решением судей уступил новозеландцу Исраэлю Адесанье в бою за титул временного чемпиона UFC в среднем весе.

Рахмонов занимает шестое место в рейтинге полусредневесов UFC.

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 08:02
UFC
©instagram.com/kgastelum Топ-боец UFC принял вызов Шавката Рахмонова и предложил дату боя
Вчера , 18:49
UFC
©instagram.com/ismagulov_damir UFC официально объявил о бое казаха
Вчера , 15:29
UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57 Асу Алмабаев улетел в США для дебюта в UFC
19 июня, 20:30
UFC
©Eagle FC Битва за пояса и турнир UFC. Топ-5 боев казахстанцев на этой неделе
19 июня, 17:16
UFC
©UFC Неожиданно! Жумагулову предрекли новый контракт с UFC
19 июня, 15:55
UFC
©UFC Шавкат Рахмонов? Чимаев сделал грозное заявление о следующем бое
19 июня, 11:52
UFC
©instagram.com/killagorillamma Установлен новый рекорд UFC
18 июня, 14:30
UFC
©UFC Махачев ответил бойцу казахстанского менеджера за "размажу"
18 июня, 13:00
UFC
©UFC "Я бил его три раунда, суперлегко". Экс-соперник казаха вспомнил их бой в UFC
18 июня, 12:00
UFC
©UFC Рахмонов подерется с бойцом из топ-3 UFC в октябре - источник
18 июня, 11:30
UFC
©UFC Российский боец пообещал размазать Махачева
18 июня, 10:30
UFC
©UFC Топовый боец казахстанского менеджера одержал победу нокаутом в UFC
18 июня, 09:01
UFC
©UFC Посмотрите на этот удар! Брутальным нокаутом завершился бой на турнире UFC
18 июня, 08:45
UFC
©UFC Король кунг-фу из веса Рахмонова проиграл на турнире UFC
17 июня, 17:35
UFC
©instagram.com/charlesdobronxs/dualipa Чарльз Оливейра начал встречаться с популярной британской певицей
16 июня, 19:12
UFC
©instagram.com/thenotoriousmma Адвокат Макгрегора выступил с заявлением после обвинения бойца в изнасиловании
16 июня, 12:18
UFC
©UFC В UFC отреагировали на обвинения Макгрегора в изнасиловании на баскетбольном матче
16 июня, 09:42
UFC
©instagram.com/thenotoriousmma Макгрегора обвинили в жестоком изнасиловании во время финального матча НБА
16 июня, 09:00
UFC
©UFC Все его избегают? Четвертый соперник за два месяца слетел с боя против казахстанца в UFC
16 июня, 07:51
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Жумагулов получил нового соперника и дату боя в UFC
16 июня, 07:34
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Жалгас Жумагулов отреагировал на срыв очередного боя в UFC
16 июня, 07:17
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Самый невезучий парень UFC из Казахстана остался без соперника за день до боя
15 июня, 23:42
UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57 "Сможет ярко заявить о себе". Казахстанского бойца оценили перед дебютом в UFC
15 июня, 22:19
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Тренер Рахмонова ответил на вопрос о его следующем бое
15 июня, 15:53
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Жумагулова похвалили и предрекли ему победу в следующем бою в UFC
15 июня, 14:56
UFC
©UFC "Считал бы себя "гусем". Жумагулов - о принципах и согласии на бой со сломанной ногой
15 июня, 14:18
UFC
©UFC "Подпишем новый контракт". Жалгас Жумагулов заявил о намерении продолжить карьеру в UFC
15 июня, 13:07
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas "Прическа прибавит внимания". Жумагулов - о новом имидже, сопернике, критике и будущем в UFC
15 июня, 12:33
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Жумагулов указал на ошибки Рахмонова в последнем бою UFC
15 июня, 11:58
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Названа главная спортивная звезда в Казахстане

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus