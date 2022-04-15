Шавкат Рахмонов отреагировал на бой казахстанца в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов прокомментировал следующий бой в UFC своего соотечественника Сергея Морозова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что Морозов вернется в октагон 25 июня и проведет схватку в американском промоушене против бразильца Раулиана Пайвы, который в 2020-м оказался сильнее другого казахстанца Жалгаса Жумагулова.

"Полный газ, родной", - написал Рахмонов в Instagram.

Морозов последний раз бился в UFC в феврале, потерпев досрочное поражение от бразильца Дугласа Силвы де Андраде. Для казахстанца эта неудача стала второй в трех проведенных схватках.

Интересно, что Рахмонов следующий поединок в UFC также должен провести 25 июня против американца Нила Мэгни.

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