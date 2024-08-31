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Шавкат Рахмонов назвал самого опасного соперника в UFC

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Шавкат Рахмонов назвал самого опасного соперника в UFC ©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавката Рахмонов (18-0) рассказал, кого считает самым опасным соперником в UFC,передают Vesti.kz.

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Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавката Рахмонов (18-0) рассказал, кого считает самым опасным соперником в UFC,передают Vesti.kz.

Таковым "Номад" назвал действующего чемпиона в полусреднем весе американца Белала Мухаммада (24-3).

- Как ты считаешь, Белал - твой самый трудный соперник в дивизионе на данный момент?

- Да, я думаю, что сейчас он на пике своей формы - бой с Леоном это показал. Но для меня это не имеет значения. Сейчас все в моих руках, и я уверен, что побью его. Белал - отличный соперник, непростой соперник, но я уверен, что выиграют этот бой. Я сделаю все возможное для этого. Посмотрим, как все будет, - сказал Рахмонов в интервью MMA Fighting.

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Свой последний бой Рахмонов провел в декабре прошлого года, когда во втором раунде удосрочил американца Стивена Томпсона (17-7-1). Казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC.

Мухаммад выходил в октагон 27 июля, когда судейским решением победил Леона Эдвардса (22-4) и отобрал у британца пояс чемпиона UFC.

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