Казахстанcский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов лишился лидерства в UFC по количеству одержанных подряд досрочных побед, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после того, как российский тяжеловес Сергей Павлович нокаутировал американца Кертиса Блэйдса. Их поединок стал главным событием турнира UFC Fight Night 222 и завершился в первом раунде.

Таким образом, Павлович одержал шестую досрочную победу. Причем все бои российского бойца завершались в первом раунде нокаутами. В общей сложности он затратил на эти шесть поединков 737 секунд, или 12,3 минуты. Теперь его рекорд составляет 6-1 в UFC (18-1 в ММА).

Напомним, Рахмонов идет на серии из пяти досрочных побед в UFC. Рекорд казахстанца 17-0.

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