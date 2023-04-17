Шавкат Рахмонов раскрыл свой заработок в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (17-0), выступающий в UFC в полусреднем весе, рассказал о своих гонорарах, сообщают Vesti.kz. По его словам, если бы он был американцем, то зарабатывал бы на рекламе намного больше.

- Какой гонорар был у тебя за последний бой?

- Чуть больше 200 000 долларов.

- Это то, что положено тебе?

- Да, это мой чистый заработок. На самом деле бойцы моего уровня получают гораздо больше. Есть контракт, и его нужно выполнять, ничего не поделаешь.

- А сколько получаешь с рекламы?

- Я бы не хотел этого говорить.

- Но это больше 200 000 долларов?

- Тут много нюансов, зависит еще и от компании. В плане маркетинга Казахстан очень сильно отстает. Некоторые компании не понимают, что им нужен такой человек. Если бы я был американцем, я бы зарабатывал на рекламе больше, чем составляют мои гонорары за бои, - сказал Рахмонов в интервью YouТube-каналу Лейлы Султанкызы.

Напомним, последний бой Рахмонов провел в марте на UFC 285 в Лас-Вегасе, где досрочно победил Джеффа Нила.

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